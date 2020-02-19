تعرفي على فوائد ماء الشعير للشعر وطريقة استخدامه

لماء الشعير فوائد كبيرة على صحة الإنسان، الأمر الذي يجعله من المشروبات المُفضلة لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية. ولكن ماذا عن فوائد ماء الشعير للشعر؟ في هذا المقال سيتم توضيح العلاقة بين ماء الشعير والشعر، وكيفية استعماله لتعزيز نمو الشعر واستعادة حيويته.

فوائد ماء الشعير للشعر:

لماء الشعير فوائد كثير للشعر، سنتناول بعضًا منها فيما يلي:

يُعطي للشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر وقوته.

يُقويّ بصيلات الشعر.

يحتوي على مضادات الأكسدة الغنية الضرورية لنمو الشعر.

يحتوي على العديد من الفيتامينات، والبروتينات، والكربوهيدرات التي تُحافظ على المظهر الصحي للشعر.

يحتوي على النحاس المكون لمادة الميلاتونين الذي يُحافظ على لون صبغة الشعر الطبيعية.

يحد من تساقط الشعر، وذلك نظرًا لاحتوائه على الحديد الذي يزيد من إنتاج كُريات الدم الحمراء التي يرتبط هبوطها بمشاكل تساقط الشعر.

يحتوي على مادة البروسيانيدين الذي يُساهم في تنشيط نمو الشعر وتعزيزه.

فوائد ماء الشعير للشعر

طريقة استخدام ماء الشعير للشعر:

يُمكنك استخدام ماء الشعير في العديد من خلطات وأقنعة الشعر؛ لتعززي من نمو شعرك ومظهره الحيوي:

ماسك ماء الشعير والبيض لعزيز نمو الشعر: تحتاجين إلى صفار بيضة واحدة، 100 مل من ماء الشعير.

طريقة التحضير:

في وعاء امزجي كل من صفار البيض مع ماء الشعير جيدًا.

طبقي الخليط على فروة الرأس أولًا، ثم وزّعي باقي الخليط على كامل الشعر.

غطيّ الشعر بقبعة الدش لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة.

بعد مرور الوقت المُحدد، اشطفي شعرك بالماء العادي.

استخدمي هذا الماسك مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين؛ لتلاحظي نمو شعرك من جديد.

شامبو ماء الشعير: تحتاجين إلى كوب واحد من ماء الشعير، كوب واحد من الشامبو الخاص بكِ.

طريقة التحضير:

في قدر على النار ضعي ماء الشعير، واتركيه حتى يغلي لربع ساعة حتى يصل إلى نصف الكمية الأساسية.

بعد مرور الوقت المُحدد، ضعي القجر جانبًا حتى يبرد.

ضعي كوب الشامبو على ماء الشعير البارد، واخلطيهما جيدًا.

ضعي المزيج في عبوة، وبذلك يكون جاهز للاستعمال.

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خلطة ماء الشعير للشعر

طريقة عمل ماء الشعير بالمنزل:

تُعد طريقة عمل ماء الشعير سهلة إن توافرت نبتة الشعير، فما هي إلا عبارة عن خطوات بسيطة لا تستغرق سوى عشر دقائق بين تحضير الشعير وتنظيفه واستخلاص مائه. فيما يلي طريقة عمل ماء الشعير بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة:



المكونات:

لتران من الماء.

مئة غرام من الشعير.

سكّر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

نظّفي الشعير جيدًا وأزيلي الشوائب التي عليه.

ضعي الماء في قدر على النار، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الشعير إلى الماء المغلي، وحرّكيه لخمس دقائق.

صفّي ماء النقيع الناتج، وهو ماء الشعير، وضعيه جانبًا حتى يبرد.

ضعي ماء الشعير في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ثم استخدميه.

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بعد استعراض فوائد ماء الشعير للشعر، ننصحكِ بإدخاله في روتين العناية الخاص بشعركِ؛ لتزيدي من حيوية ولمعان شعركِ، وتُعززي من نموه.

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