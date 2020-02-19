تأخر استلام الكتب الدراسية وربطها بالمصروفات.. معاناة الأمهات كل "تيرم"

مشكلة تتكرر كل عام، تتمثل في تأخير استلام الطلبة، الكتب الدراسية، وهو ما يثير غضب أولياء الأمور، خاصة الأمهات، مع بداية كل فصل دراسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي تكرر مجددا هذه الأيام بعد مرور عدة أسابيع على بدء الدراسة بالفصل الثاني.

تقول لبنى سيد، ولية أمر طالبة بالصف الثانى الابتدائى، إن مشكلة تأخر استلام الكتب تتكرر كل عام، ورغم بداية الدراسة منذ عدة أسابيع، إلا أنه لم يتم استلام الكتب حتى الآن.

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ربط استلام الكتب بالمصروفات الدراسية مشكلة أخرى، تواجه سارة طارق، ولية أمر طالب بالصف الثالث الإعدادي، في إحدى المدارس الخاصة، والتي تلزم أولياء الأمور بضرورة دفع المصروفات.

تقول "سارة" أثناء حديثها لـ "هُن"، "كل سنة نفس المشكلة الطلبة اللي دفعت المصاريف هى اللي بتاخد الكتب واللى مدفعوش مش بيستلموا".

تكررت نفس المشكلة مع سميرة محسن، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي، بعد تأخر استلام ابنتها الكتب الدراسية، وهى المشكلة التي تتكرر معها كل عام، "مشكلة تأخير استلام الكتب دي مشكلة كل بيت، ومش عارفين إيه سبب التأخير، ولحد بنتى ما تستلم بنعتمد على الكتب الخارجية علشان تقدر تلم المنهج".