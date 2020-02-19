زينة تسخر من إطلالتها الأخيرة مع ريم البارودي: "أقسم بالله ما رجلينا"

شاركت الفنانة زينة، مؤخرًا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور تجمعها بشقيقتها ياسمين والفنانة ريم البارودي.

وأظهرت الصور لحظات من الاستجمام والتنزه بين الثلاثي، في بعض اللقطات اللاتي حرصن على المشاركة بها.

وتألقت زينة خلال اللقطات، بإطلالة شتوية مميزة، حيث ظهرت بجاكيت أسود "وتر بروف" مع ميني جيب جلد قصيرة بيلسيه، واعتمدت على حذاء هافان برقبة طويلة، أظهر جزء من قدميها.

وتفاعل العديد من المتابعون على صور الفنانة وإطلالتها، وفاجأتها إحدى المتابعات مُعلقة: "فيه سؤال محيرني والله هو انتو لما بتلبسوا الجاكيت وعليه البوط .. الجزء اللي باين من رجلكم مش بيبقى سقعان ازاي".

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لترد زينة ساخرة: "لا اقسم بالله مارجلينا"، التعليق الذي حصد العديد من التفاعلات بين منتقد قسمها، وبين الساخر، مشيرين إلا إنها تقصد أحمد عز، فردت إحدى المتابعات:"هي تقصد تتريق على اقسم بالله ما ولادي، الجملة الشهيرة بتاعة أحمد عز".

يذكر أن زينة شاركت مؤخرًا الفنان تامر حسني، في فيلم "الفلوس"، مع عائشة بن أحمد.