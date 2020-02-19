"موعد مع علاقة جديدة".. بشرى من برج الحوت إلى آمال ماهر في عيد ميلادها

يتزامن اليوم، احتفال الفنانة آمال ماهر بعيد ميلادها الـ35، والتي تعد واحدة من مشاهير برج الحوت.

ووفقًا لموقع الأبراج الشهير "horoscopes" فإن برج الحوت اليوم، قد تزعجه مشاعر القلق طوال اليوم، وقد يبدو أنه لا يوجد سبب وجيه لذلك.

وأشار الموقع إلى أن اليوم تواجه "آمال"، حدثا مرتفعا تجاه الأشياء على غير عادتها، وقد تختار بشكل حدسي متاعب وقلقا دون وعي بذلك، مطالبًا إياها بالصبر.

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وأضاف الموقع على الصعيد المهني، فهناك تكافؤ على جهود سابقة أو تتلقى خبراً مناسباً لأعمالك، وتنطلق فرحاً مزهواً بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية.

وتناول الموقع توقعات اليوم لبرج الحوت على المستوى العاطفي، بأنه يمكن تتأثر بأحد مواليد برجك، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح، وصحيا نصحها الموقع بأن عليها النظر إلى حياتها الصحية بشكل أفضل حتى ترى أن المقبل من الأيام يجب أن يكون أكثر تنظيماً.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آمال ماهر، هو طرحها فيديو كليب "ماتسبنيش"، وذلك الخميس الماضي بمناسبة عيد الحب، المليون مشاهدة الأولى له على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج المخرج العالمي نيهات أوداباسي، وتم تصويرها بفرنسا.