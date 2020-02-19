بطلته طفلة ويحارب الختان.. 10 معلومات عن "بين بحرين" قبل عرضه تلفزيونيا

في تمام الساعة الـ8 مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 23 فبراير، تعرض إحدى القنوات الفضائية فيلم "بين بحرين"، لأول مرة تلفزيونيا، وفقا لما أعلنته الكاتبة أماني التونسي، في بيان لها.

وأكدت "التونسي"، في بيان لها، أنه من المقرر إعادة عرض "بين بحرين"، يوم الاثنين 24 فبراير الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

تعرض "هن"، 10 معلومات عن فيلم "بين بحرين"

- الفيلم يناقش قضية "ختان الإناث"، وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى "زهرة"، بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

- جسدت الطفلة عهد دور "زهرة" في مرحلة الطفولة.

- شارك في البطولة، كل من فاطمة عادل ومحمود فارس وثراء جبيل.

- الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي ومن إخراج أنس طلبه.

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- "بين بحرين" هو أول فيلم روائي طويل يناقش قضية ختان الإناث، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركتي أكسير والتنمية.

- تعاون "القومي للمرأة"و"الأمم المتحدة"، لإيمان المؤسستين بدور السينما في تغيير النظرة السلبية للمرأة في بعض المجتمعات، وفقا لما ذكرته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في بيان لها، في يونيو الماضي.

- شهد العرض الخاص للفيلم، في 15 أكتوبر الماضي، حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجيلان الميسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من صناع الفيلم والشخصيات العامة.

- طُرح الفيلم في دور العرض الأربعاء 16 أكتوبر 2019.

- أعلنت مايا مرسي، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم عرض الفيلم بجميع المحافظات بالشراكة مع وزارة الثقافة.

- حصل على 6 جوائز كأفضل سيناريو وحوار، وهي: مهرجان أسوان لأفلام المرأة في عام 2019، ومهرجان "تاز" بالمغرب، وجائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان "تاز" الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.