نشر الفنان أحمد فهمي، صورة عبر تطبيق "انستجرام" لوجهه وهو ملئ برسومات من ابتكار زوجته الفنانة هنا الزاهد. وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا: "صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج... ربنا يسامحك". Advertisements يذكر أن النجم أحمد فهمي، حدد موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء، حيث قرر السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 12 مارس المقبل، على أن يجرى العملية في اليوم التالي مباشرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "حطيتله روج أحمر".. هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي ويرد: الله يسامحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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