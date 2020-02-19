ممثلة شهيرة وألمانية أعلنت إسلامها.. زوجتان في حياة أحمد خليل

لم يتغزل الفنان أحمد خليل، في زوجاته في الحقيقة، حيث ظلت حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، ولكنه تغزل في إحدى زيجاته في الدراما، عندما وصف زواجه من الفنانة ليلي علوي خلال دورهما في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، بأنها "أجمل ليلة دخلة"، وذلك خلال استضافته، ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

واعتاد الجمهور من الفنان أحمد خليل، عدم تطرقه للحديث عن حياته الشخصية، كونه يحرص على إبقائها بعيدة عن الأضواء، إلا أنه قبل 3 أعوام، نشر صورا له برفقة ابنته وزوجته، التي تحمل الجنسية الألمانية، خلال حفل تخرج ابنته، ليتحدث في تصريحات صحفية، لأول مرة عن زوجتيه الألمانية، وكذلك المصرية.

وقال "خليل"، إنه في بداية مشواره الفني قبل أن يعرفه الجمهور، تزوج من الفنانة القديرة سهير البابلي، إلا أن الزواج لم يدم طويًلا نتيجة لغيرته الشديدة: "كانت نجمة بس مش عليا، غيرتي الشديدة عليها وتأخرها في أوقات العمل، هو ما تسبب في انفصالنا"، مؤكدا أنها سيدة عظيمة وراقية، وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام.

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وأضاف، أنه قبل الانفصال، أراد أن يؤمِّن لها مستقبلها، فاشترى لها محلا في منطقة الزمالك "لما قررنا الانفصال باعته خوفا أني آخذه منها، وقلتلها بلاش بس ماسمعتش الكلام وباعته بـ11 ألف جنيه، ودلوقتي سعره ييجي 30 مليون جنيه، زمانها كانت بقت مالتي مليونيرة، اللي ما بيسمعش كلامي يخسر".

بعد انفصال "البابلي" و"خليل"، تزوج مرة أخرى من أجنبية تحمل الجنسية الألمانية وهي الزيجة المستمرة حتى الآن، وأنه أهداها مصحفا مترجما باللغة الإنجليزية فاقتنعت بالإسلام، وأعلنت إسلامها في الأزهر الشريف، "الست الألمانية مشتني على العجين مالخبطتوش".

واستكمل: "عرفت قوة الست الألمانية قدرت تقومني، ولا 40 ست مصرية قدرت تقومني، لأن الستات المصريات طيبات.. لكن أنا أمي مصرية، وأختي مصرية، وبنتي مصرية، والمصرية ظافرها برقبة العالم كله".

استمر زواج "خليل" بالألمانية، قرابة 25 عاما، نتج عنه ابنتين: "عرفتها خلال زيارتها لمصر، وأول مرة شفتها، شفتها من ظهرها، ولما اتجوزنا، رغم إنها مسيحية، بس كانت بتتخانق مع البنات، علشان يصلوا، وبتقولهم صلوا زي ما بابا بيقولكم".

يذكر أن الفنان القدير أحمد خليل، شارك في العديد من الأفلام السينمائية، منها "كتيبة الإعدام"، "جاءنا البيان التالي"، "إعدام بريء"، "امرأة فوق القمة"، و"ناصر 56".