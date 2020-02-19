تومي ولويس يمزجان الثقافتين الأميركية والبريطانية لمجموعة ربيع 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد المصمم تومي هيلفيغر من أشهر المصممين الذين أعلنوا عن تخطيهم أسبوع الموضة في نيويورك في شهر فبراير ، لصالح إقامة عرضه في مكان آخر، وبالتحديد العاصمة البريطانية لندن، والسبب عرض المجموعة الرابعة من تعاونه المستمر مع سائق سباقات السيارات الشهير لويس هاملتون.

وقد عرض المصمم الأمريكي والسائق البريطاني للفورمولا أول مجموعة لهما في شنغهاي في سبتمبر 2018 ثم انتقلا إلى ميلانو ونيويورك، ولكن لربيع 2020 ، أرادوا العودة إلى قاعدة هاملتون الرئيسية.

وقال هاميلتون: "لقد أقمنا عرضا في ميلانو ، وبعدها نيويورك، لذلك كان من المهم حقا العودة إلى وطني وإلقاء الضوء على الثقافة العظيمة التي لدينا في لندن"، علاوة على استضافة العرض هناك، استعان المصمم بجوقة بريطانية للأداء الموسيقي وبعض المواهب المحلية الشهيرة امثال السوبر موديل نعومي كامبل التي افتتحت العرض.

وقال هاميلتون فيما يتعلق بمجموعة ربيع 2020: "أردت أن يكون عالميا جدا ، ومناسبا للجنسين معا، سترى في العرض كل الأعمار وجميع الخلفيات العرقية والأحجام المختلفة، أردت أن تصلح لكل مكان."، وتميزت المجموعة أيضا بتعاون ضمن التعاون مع المغنية الأمريكية غابرييلا ويلسون المعروفة باسم إتش إي آر "H.E.R." والتي قامت بتصميم بعض قطع النيون الغرافيكية في المجموعة.

هناك موضوع آخر كان مهما لهاملتون وهو سرد رؤيته الخاصة للاستدامة، وهو أمر ظهر في مجموعات سابقة من التعاون، حيث أوضح قائلا: "أقوم باستمرار بدفع هؤلاء المصممين لإيجاد طرق جديدة لصنع المواد الأقل تأثيرا على البيئة"، وهذه المرة عملت العلامة التجارية مع شركة سورونا لتطوير بعض الأقمشة التي ظهرت في المجموعة باستخدام القطن العضوي والنسيج المصنوع من زجاجات المياه المعاد تدويرها والغراء النباتي في الأحذية.

Advertisements

وعن تعاونه مع هاميلتون مرة أخرى قال تومي: "لقد قدم لويس أفكاره لنا، وأحضر خزانة ملابسه لنا بما فيها من قطع الفينتاج، ملابس الشارع ، ملابس العمل ، الدنيم. وقد اعتقدنا أن هذا رائع، لأنه يحب ما نحب، لقد كان أيضا مشاركا في العملية، وصولا إلى اختيار الأزرار والشعارات، "إنه ليس مجرد وجه رائع أو رياضي رائع يروج لعلامة تجارية، إنه يصمم العلامة التجارية معنا".

وشاركت في العرض عارضات أزياء من مختلف الأجيال، وافتتحت نعومي كامبل العرض مرتدية بدلة رياضية فضفاضة بلون أصفر النيون والأبيض من تصميم هاميلتون ومصنوعة من نسيج نباتي، وإلى جانبها شاركت في العرض كل من كارين إلسون، وإرين أوكونور، ويني هارلو، وياسمين ليبون، وجودي كيد، وجوردان دان، ولوتي موس، ولوكاس جاغر ولوكا سبات.

وعلى المدرج ارتدت العارضات الأحذية المسطحة أو ذات الكعب المنخفض كالأحذية الرياضية، اللوفر والصنادل مع مجموعة من إطلالات ستايل الشارع بعضها كاجوال والبعض الآخر من الخياطة الراقية، كقطع الدنيم الباهت، وسترات البايزر الواسعة في ظل الأزرق البحري، وبدلات الكيلوتس المخططة، وقطع الحياكة بأسلوب الباحرة، أنماط من الثمانينات، و الفساتين الحريرية الطويلة المتدفقة.

وكان هناك الكثير من البدلات الرياضية وسراويل الـ sweatpants، زينت بلوزات هوديس وقمصان السويتشيرت باقتباسات مغطاة بالترتر من أغاني H.E.R .