الامارات | سويسريتان تكتشفان كنزاً مالياً داخل وسادتين!

شكرا لقرائتكم خبر عن سويسريتان تكتشفان كنزاً مالياً داخل وسادتين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترت سويسريتان وسادتين لوضعهما على مقعدي حديقتهما من متجر خيري في زيورخ، فعثرتا بداخلهما على كنز مالي.

وبدلاً من أن تحصلا على شيء مريح للجلوس عليه، عثرتا على مغلف به 20 ألف فرانك سويسري (نحو 20 ألف و330 دولاراً) محشوة داخل الوساديتن المغلفتين بالبلاستيك.

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وذكرت الشرطة في زيورخ اليوم الأربعاء أن المرأتين سلمتا الكنز إلى الشرطة، والتي قررت أن المغلف والوساتين تعود لممتلكات سيدة توفيت مؤخراً، وأن أسرتها تبرعت بالعديد من متعلقاتها لإحدى المنظمات الخيرية، والتي أيضاً تبيع الأثاث.

وقدمت ابنة المرأة المتوفاة 3000 فرانك سويسري للمرأتين مكافأة على إعادة الأموال.