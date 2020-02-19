إطلالات إماراتية فاخرة من وحي طائر الفينيق في أسبوع لندن للموضة

برز اسم "أتيلييه زهرة" Atelier Zuhra مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة، حيث قدّمت هذه الدار الإماراتية عرضاً خاصاً لمجموعتها من الأزياء الخاصة بخريف 2020. وقد اختارت دار الأوبرا الملكية لعرض مجموعة من الإطلالات الفاخرة التي تزيّنت بالشك والتطريز والريش.

المسؤولة عن هذه الدار حالياً هي ريان السليماني، وقد استلمت مهام إدارتها من والدتها التي أسستها في العام 2015. وقد أكدت أن مصدر الإلهام الرئيسي في مجموعتها الجديدة هو طائر الفينيق الذي تقول الأسطورة الإغريقيّة عنه أنه ينبعث من رماده بمساعدة الشمس متحدّياً الموت والزوال. ولذلك نجد الألوان المسيطرة على هذه المجموعة هي الرمادي الفحمي والأسود بالإضافة إلى التدرجات الفاتحة للأخضر والوردي والليلكي التي تجسّد النور، والأزرق السفيري الذي يذكّر بلون عينيّ هذا الطائر.

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الخامات المستعملة في تنفيذ هذه الأزياء استُقدمت خصيصاً من فرنسا وإيطاليا وتنوّعت بين التول والفوال والأكريليك الذي تغطّى بالكثير من الريش واللآلئ والكريستال. وقد ارتدت معظم العارضات أغطية فضيّة على الرأس أضفت لمسات مشرقة على كامل الإطلالة.

وتضمّنت هذه المجموعة حوالي 50 إطلالة تمّ تنفيذها في غضون 60 يوماً فقط، ولكن ضيق الوقت لم يقف حاجزاً أمام الابتكار الذي تميّزت به هذه المجموعة والتي تمّ تنفيذها بشكل متقن.

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وتقدّم دار Atelier Zuhra مجموعتين من الأزياء كل عام، وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك بها في فعاليات أسبوع لندن للموضة. وتقول ريان السليماني في هذا المجال: "لست آتية من مجال تصميم الأزياء، فأنا متخصصة في الأعمال ولكنني اعتدت على زيارة مشغل والدتي التي اكتَشَفت أن لديّ شغفاً بالموضة وقدّمت فرصة إثبات نفسي في هذا المجال".

أما مشاريعها المستقبليّة فهو التوسّع على الصعيد العالمي في السنوات الخمس المقبلة وافتتاح صالات عرض في كلٍ من لندن وباريس. ويأتي هذا بعد أن أصبح اسم الدار متداولاً بين النجمات والشهيرات. وسبق أن ارتدت من أزيائها نجمات مثل إيفا لونغوريا، وكارينا كابور، ودبيكا بادكون. أما في حفل الأوسكار الأخير فقد ظهرت مقدّمة البرامج الأميركية جيوليانا رانسيك بثوب أحمر مميز حمل توقيع دار Atelier Zuhra.

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