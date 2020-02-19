"دخول في الإسلام وتنازل عن العرش وخيانة".. القصة الكاملة لملك ماليزيا وطليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حين كنت تتابع أخبارهما قبل أكثر من عام عندما أعلنا زواجهما، قد تظن أنها قصة حب سيسطرها التاريخ على غرار قصص قيس وليلى وروميو وجوليت، فهو ملك تنازل عن العرش، وهي عارضة أزياء أشهرت إسلامها، إلا أنّ الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، انهارت العلاقة سريعًا وبدأت الخلافات بينهما.

هو سلطان محمد الخامس ملك ماليزيا السابق الذي أعلن تنازله عن العرش بشكل مفاجئ في يناير 2019، بعد أن تزوج بملكة جمال موسكو وعارضة الأزياء ريانا أوكسانا فويفودينا التي اعتنقت الإسلام في أبريل 2018، أي قبل الزواج بالملك الماليزي المتنحي في نوفمبر 2018.

أول لقاء

تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت إلى الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو، غير إنها كشفت عن لقائهما الأول، قائلة "التقينا في خريف 2017 في أوروبا، كنت بصحبة صديقنا المشترك Jacob Arabo وتقابلنا وقدم نفسه أنه ملك ماليزيا.. ظننت حينها أنه يمزح فرددت عليه قائلة: وأنا أيضًا ملكة موسكو، تحدثنا حينها في كل شيء ثم تبادلنا أرقام الهواتف".

حفل زفاف أسطوري

وبحفل زفاف أسطوري تكلف نحو 30 مليون دولار، تمّت مراسم الزواج بينهما، في 22 نوفمبر 2018 داخل مجمع الاحتفالات الشهير "باروفوشا كونسيرت هيل" بالعاصمة الروسية، وارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا حينها، اللباس الوطني الماليزي، في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

تخلي عن العرش.. واعتناق الإسلام

في يناير عام 2019 تخلى الملك محمد الخامس (50 عامًا) عن العرش في بلاده، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ أن نالت البلاد استقلالها عن بريطانيا.

لكن أوكسانا (27 عامًا) اعتنقت الإسلام في أبريل 2018، أي قبل الزواج بالملك الماليزي المتنحي، وبعدها تركت عملها في مجال عروض الأزياء، وغيَّرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

منشور غامض

في 9 يونيو 2019، كتبت ملكة جمال روسيا السابقة، على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا غامضًا، قالت فيه: "الرجل الذي يحب حقًا زوجته سيفعل أي شيء من أجلها، الحب والاهتمام هما أساس العلاقة القوية والصحيحة.. والزوج الصالح سيدعم زوجته دائمًا، وسيكون لطيفًا معها".

طلاق

وبعد الحفل الأسطوري وتخلِّيه عن عرشه في سبيل حبها، طلَّق الملك السابق، زوجته، بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما و8 أشهر من زواجهما. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم تسجيل الطلاق نهائيًا في الأول من يوليو الماضي.

وأشارت شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، إلى أن الملك السابق طلّق زوجته ثلاث طلقات، وهو ما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى، بحسب الشريعة الإسلامية.

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"ديلي ميل" قالت حينها إنّ "محمد الخامس" قرّر تطليق زوجته بعد أن شاهد صورًا ساخنة لها خلال مشاركة سابقة في أحد البرامج الترفيهية الروسية، كما هددت أوكسانا بفضح وكشف "الأسرار المؤلمة" في علاقتهما.

إنكار للطفل

"ندمت على ما اخترته في حياتي الشخصية"، هكذا عبّر الملك المتنازل عن فترة زواجه، مهاجمًا زوجته قائلًا: "أكاذيبها على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهت سمعة العائلة المالكة بسلسلة من المنشورات التي ألهبت خلاف الطلاق"، كما أنكر الاعتراف بابنهما "ليون" البالغ من العمر تسعة أشهر.

تعويض فلكي ورد ساخر

ملكة جمال موسكو السابقة طالبت بتعويض طلاق باهظ الثمن، حيث سعت للحصول على شقة تبلغ تكلفتها 1.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا في موسكو، وأخرى في لندن بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى نفقة شهرية قدرها 29.5 ألف دولار لتغطية مصاريف ابنهما. وتساءل الملك ساخراً: "من تعتقد أنها... بيل جيتس؟".

وبحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" في أكتوبر الماضي، قال إن الملك كان قد أهداها خاتم زفاف، يعتقد أن قيمته تصل إلى نحو 250 ألف دولار، كما اشترى لها سيارة من نوع "بورش كايين" والتي يبلغ سعرها في روسيا ما يصل إلى 145 ألف دولار.

خيانة ملك

ومؤخرًا خرجت عارضة الأزياء عن صمتها، موضحة أنها عرفت بخيانة الملك لها بعد يومين فقط من الزواج، وقالت في حديث تلفزيوني مع القناة الأولى الروسية في موسكو، إن "أولى صدمات زواجها كانت بعد يومين فقط من الزفاف، حين ردّت على مكالمة وردت إلى هاتف زوجها الذي كان في المرحاض حينها".

وأضافت: المكالمة كانت لمتصل اسمه "بوب" فظننت أنه أحد أصدقائه الأمريكيين وأراد تهنئتنا على العرس، وما إن ردت صُدمت بصوت امرأة تصرخ قائلة "أنا زوجته"، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.

وتابعت: "هذه المرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، وعندما خرج زوجها من الحمام وسألته عما يحدث، أخذ الهاتف وذهب إلى غرفة أخرى، وعاد بعد فترة وقال إنها زوجته السابقة التي لم تعرف بزواجه مني".

وأوضحت أن الملك أكد لها أنها اتصلت لأمور تتعلق بمسائل مادية وممتلكات لم يتم حلها بعد، ولفتت عارضة الأزياء الروسية، إلى أن "المرأة نفسها اتصلت بوالدها لتقول له إنها ما زالت متزوجة بالملك".

كانت المقابلة التلفزيونية في "منزل آمن" في موسكو لأن أوكسانا "خائفة" على حياتها وحياة طفلها الصغير، حسب قولها.

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