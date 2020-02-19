بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تتألق في العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور من العرض الخاص لفيلمها الأخير "صندوق الدنيا"، مساء أمس الثلاثاء.

وأظهرت الصور "رانيا"، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض قصير، "كت" دون أكمام، أو نقوشات، مزود بحزام أنيق باللون الأسود عند الخِصر، وله "سوستة" من الجهة اليُسرى من أسفل.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر مرفوعة، مع المكياج التُرابي، والأقراط الكبيرة الدائرية.

Advertisements

وعلقت "يوسف": "من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اليوم بجميع دور العرض، ومستنية كل ارائكم بعد ما تشوفوا الفيلم".

وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة رانيا يوسف، مشيدين بحُسن اختيارها وأناقتها.

كواليس دور الفنانة بفيلم صندوق الدنيا

وكانت رانيا، تحدثت لـ "الوطن"، عن الفيلم، قائلة: "أقدم بالفيلم دور «فاطمة»، فتاة مصرية من طبقة شعبية فقيرة في أواخر الثلاثينات من عمرها، ونفسها أن تتزوج كحلم أى بنت، وقبلت الدور لأني شعرت أنها شبهي وتتحدث عن معاناة البنات في المجتمع المصري، وأظهر في هذا الفيلم بالحجاب".