لمحبي القهوة.. أهم نصائح لطرق تخزين البن: احذر الثلاجة

القهوة مشروب لذيذ، لذا يجب إعدادها وتخزينها وتقديمها بشكل صحيح، فهي صديق الصباح، تنبه وتعني يوما جديدا، توقظ جميع العقول النائمة، لذا فإن حفظ البن، يجب أن يكون صحيحا، ليكون البن طازجا قدر الإمكان، ومن هنا يتساءل الكثيرون حول أفضل طريقة لتخزين البطن، المكان المناسب له سواء بالمطبخ أم بالثلاجة؟.

ورغم أنه من المهم الحفاظ على البن في مكان آمن، إلا أن الثلاجة أو الفريزر سيخلقان رطوبة كبيرة في عبوة البن، بحسب موقع "هاف بوست"، والرطوبة هي واحدة من أكبر أعداء القهوة.

وبحسب الموقع، يمكن للرطوبة أن تجعل طعم البن سيئا للغاية، وباهتا ورديئا، وتعد الثلاجة أو الفريزر من الأماكن الأساسية لخلق بيئات رطبة، بالإضافة إلى التقلبات في درجات الحرارة، والتي تسبب رطوبة أكثر.

تناول القهوة يوميا من الثلاجة أو الفريزر يؤدي إلى تفاقم الأزمة، بحسب تصريحات سكوت مكمارتين، عضو مجموعة ستاربكس للقهوة الخضراء، لـ "Real Simple"، حيث إن التغييرات في درجة الحرارة يمكن أن تجعل قهوتك بدون نكهة.

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وقال عضة ستاربكس: "يتغير هيكل الخلية، ما يتسبب في فقدان الزيوت التي تعطي القهوة رائحة ونكهة".

متى يجب تخزين القهوة في الفريزر؟

الوقت الوحيد المناسب لتخزين القهوة في الثلاجة هو عند شرائها بكميات كبيرة، مع عدم استخدامها على الفور، بحسب الرابطة الوطنية الأمريكية للقهوة، والتي تقول إنه يمكنك تخزين القهوة لمدة تصل إلى شهر واحد بهذه الطريقة، وبمجرد أن تكون جاهزًا لبدء استخدام القهوة بشكل منتظم، أخرجها من الثلاجة واحتفظ بها في مكان بارد وجاف.

لا يقتصر الأمر على تخزين القهوة في المكان المناسب فحسب، بل من المهم أيضًا تخزينها في حاوية مغلقة بإحكام، سواء كان في مخزن للاستخدام اليومي أو في الثلاجة للتخزين طويل الأجل، وذلك في حاوية أحادية الاتجاه، حيث يعمل الصمام أحادي الاتجاه على التأكد من عدم وصول الأكسجين للقهوة، ولكنه يسمح بمرور ثاني أكسيد الكربون، حيث ينبعث من حبوب القهوة غاز ثاني أكسيد الكربون بعد تحميصها.