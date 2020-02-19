هجوم وانتقادات واسعة تطال الغناء الشعبي، خلال هذه الأيام، وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الغناء الشعبي، يحكم في مناطق عدة من العالم، ويؤثر حتى على الشخصيات الدولية.
فقد ظهرت "كريستالينا جورجيفا"، المديرة التنفيذية للبنك الدولي في أسواق وأرجاء مدينة مراكش المغربية، وهي تتجول وتتطلع إلى الثقافة الشعبية، حيث التقطت عدسات الكاميرات مقاطع مصورة لها وهي ترقص على أنغام الموسيقى الشعبية في محيط مسجد الفنا المغربي.
وانتشر المقطع المصور، بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد، مبدين إعجابهم بعفوية المسؤولية الكبيرة في صندوق النقد الدولي.
وتزور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، المغرب، رسميا، في زيارة هي الأولى من نوعها في الفترة ما بين 17 وحتى 20 فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "الشعبي يحكم".. مديرة بـ"النقد الدولي" ترقص في شوارع المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.