حرصت الفنانة مي كساب، مشاركة جمهورها، بصورة مع زوجها أثناء تقبيله لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت "كساب"، على الصورة: "بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت في عمري كله وعمري كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه، أوكا واحد بس، يا جنرال يا حبيبي يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك".
وعلقت ريهام سعيد قائلة: "شدة وهاتعدي دول أطيب ناس في الدنيا وربنا مش هايرضى بالظلم ياما أسعدونا".
وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت قرارا بمنع مطربي المهرجانات، ومنهم أوكا زوج الفنانة مي كساب من الغناء وإقامة الحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تدعم زوجها بعد منعه: أوكا واحد بس.. وريهام سعيد: شدة وهتعدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.