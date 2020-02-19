مي كساب تدعم زوجها بعد منعه: أوكا واحد بس.. وريهام سعيد: شدة وهتعدي

حرصت الفنانة مي كساب، مشاركة جمهورها، بصورة مع زوجها أثناء تقبيله لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "كساب"، على الصورة: "بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت في عمري كله وعمري كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه، أوكا واحد بس، يا جنرال يا حبيبي يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك".

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وعلقت ريهام سعيد قائلة: "شدة وهاتعدي دول أطيب ناس في الدنيا وربنا مش هايرضى بالظلم ياما أسعدونا".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت قرارا بمنع مطربي المهرجانات، ومنهم أوكا زوج الفنانة مي كساب من الغناء وإقامة الحفلات.