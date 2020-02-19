أول تعليق من منى فاروق بعد فيديو الانتحار: محتاجة دعواتكم ودفعت تمن غلطتي

خرجت الفنانة منى فاروق، قبل يومين بفيديو صادم، تحدثت فيه إلى جمهورها عن أزمة الفيديو الإباحي الذي انتشر لها قبل حوالي عام، كما تحدثت عن أزمتها النفسية والضغوطات بسببه.

وانتشر فيديو منى فاروق، على نطاق واسع بين رواد "السوشيال ميديا"، بين المتعاطفين معها والمنتقدين لها، كما دعمها عدد من الفنانين، لتخرج اليوم عن صمتها بأول تعليق بعد فيديو الانتحار.

وكتبت منى فاروق عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاكرة جمهورها ومتابعيها، والفنانين الذين ساندوها، "بشكركم جداً على اهتمامكم وكلامكم وأنا وضحت أني غلطت ودفعت تمن غلطتي".

وأكملت، "لكن أنا فعلاً في صراع أني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا.. شكراً ليكم وادعولي محتاجة دعواتكم".

وتفاعل أصدقاء منى فاروق، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "يابنتى ارجعي وعيشي حياتك عادي، واللى يبصلك بعين بصيله باتنين، انتى اتعاقبتى في الدنيا وربنا مابيجمعش للعبد فزعين، الدور والباقي على ربنا ستره ومش مقدر وناصب نفسه قاضى وجلاد".

وقال آخر، "أهم حاجة أنك ترجعي وتتوبي لربنا لأن محدش فينا هينفعك بحاجة ولما ربنا يتوب عليكي إن شاء الله، وهيتوب، والله ربنا رحيم على عباده، ساعتها ربنا هيسهلك حياتك وهترجعي تاني إن شاء الله كويسة واوعي تفكرى تنتحرى بدل لقدر الله تموتي بذنب وتتحاسبي عليه وبعدين ربنا يغفرلك".

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فيديو الانتحار

بوجه عابس، ودموع منهمرة، وانهيار تام، ظهرت منى فاروق، أمس، في فيديو "لايف"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تتحدث عن أزمتها وما تعانيه.

وقالت إنها منذ 8 أشهر تحاول العمل ولكن كل الأبواب قد أغلقت في وجهها، فتوجهت إلى دبي للعمل، "طول الوقت بتعامل إني منبوذة في المجتمع وجيت دبي عشان اشتغل أي حاجة مش شرط التمثيل، أي شغل مش لاقية فرصة بقالي شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا".

وتابعت: "مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، كفاية إنى أعمل مش واخدة بالي طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة اتعامل إن الموضوع عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6، أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".

وقالت "منى"، في الفيديو، إنها لا تستطيع إيجاد مخرج لها من تلك الأزمة، "أنا غلطت أنا عارفة وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس أنا غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر من الغلط اللي أنا عملته.. أنا بس الفرق بيني وبين ناس كتير إن ربنا سترهم وفضحني أنا.. وأنا راضية بحكمه وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفة".

وأضافت باكية، "معنديش أملاك ولو كنت زي ما انتوا فاكرين كان زمان معايا فلوس دلوقت، إنما أنا عايشة اليوم بيومه حرفيا، وتعبت وزهقت، وعايزة اشتغل واصرف على نفسي وعلى أهلي، فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال هيبقا قدامي حل إني أشتغل حاجة حرام وده أنا مش هعمله.. أو أموت وارتاح.. وتقريبا مقداميش حل غير الموت وإني انتحر".

وأكملت في الفيديو، "والله أنا عارفة أني غلطت وبعتذرلكم جدا وبحاول اتظاهر إني كويسة وأنا مش كده.. أنا بتجيلي كوابيس لحد دلوقت وعايشة على أدوية وتعبت خلاص من كتر ما أنا منبوذة.. حتى اللي بيتعاملوا معايا كأن مفيش حاجة أنا والله ملاحظة وبعمل كأني مش واخدة بالي.. ومش عارفة أعمل إيه.. أنا اتفضحت واتعاقبت واعتذرت.. وعايزه اشتغل بالحلال في أي شغلانة مش شرط تمثيل.. عايزة أعيش بس مش عارفة لأن الكل بيتجنبني".