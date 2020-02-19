هددوه بالقتل.. مدير مدرسة بالسويد يرفض حظر الحجاب على طالباته

تلقى ماتياس ليدهولم، مدير مدرسة "براستاموسا"، الواقعة في منطقة "سكوروب"، بمحافظة "اسكونه" جنوب السويد، تهديدات بالقتل، بعد قراره برفض حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون الـ13 عاما في مدرسته.
وقال "ماتياس"، إنه لا يعترف بالحظر الذي تطبقه محافظته، ولن يسمح به كذلك، واصفا الفتيات المرتديات الحجاب في مدرسته، بأنهن "يقمن بذلك رغبة وفخرا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "تي تي".
وبسبب رأيه ذلك، تلقى "ماتياس"، رسائل كراهية، وتهديدات بالقتل، وذلك عبر هاتف المدرسة، وعبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، فقال له أحد الأشخاص في رسالة مجهولة بإنه سيقتل كل من في المدرسة، وهو على رأسهم.
كانت دائرة التعليم الوطني السويدية، أعلنت في بيان لها، أن حظر الحجاب في المدارس ينتهك حرية الدين والتعبير، ولن يطبق.
كما أقر مجلس بلدية مدينة "سكوروب"، بفرض حظر الحجاب داخل المدارس قبل 3 أشهر للطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما.
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