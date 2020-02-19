"يناقش ختان الإناث".. عرض تلفزيوني أول لفيلم "بين بحرين"

أعلنت الكاتبة أماني التونسي، أن فيلم "بين بحرين"، سوف يعرض تلفزيونيًا لأول مرة، الأحد المقبل، الموافق 23 فبراير الساعة 8 مساء، على إحدى القنوات الفضائية، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت "التونسي"، في بيان لها، أنه من المقرر إعادة عرض فيلم "بين بحرين"، يوم الاثنين 24 فبراير الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

معلومات عن فيلم "بين بحرين"

ويعد "بين بحرين"، هو أول فيلم روائي طويل، تم إنتاجه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركتي أكسير والتنمية، لتقدير المؤسستين النسويتين لدور السينما في تغيير النظرة السلبية للمرأة في بعض المجتمعات.

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تدور أحداث "بين بحرين"، حول فتاة تدعى "زهرة"، والتي غير الختان مسار حياتها تمامًا بعد أن تعرضت له ابنتها الصغيرة.

قام ببطولة الفيلم، فاطمة عادل ومحمود فارس وثراء جبيل، ومن إخراج أنس طلبه، وقد شاركت السيناريست مريم ناعوم في كتابة القصة.

الفيلم حصل على 6 جوائز كأفضل سيناريو وحوار، منها مهرجان أسوان لأفلام المرأة في عام 2019، ومهرجان تاز بالمغرب.