"البت طلعت شاطرة".. بسنت أحمد صيام أحدث وجوه "أبناء الفنانين"

في الآونة الأخيرة ظهر عدد من أبناء الفنانين على الشاشة، ليسيروا على نهج أبائهم ومن بينهم الفنانة الشابة بسنت صيام، نجلة الفنان أحمد صيام، التي تعتبر أحدث الوجوه الشابة التي تنتمي لأسرة فنية.

وتقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة الصاعدة في التقرير التالي.

بسنت ابنة الفنانة رانيا فتح الله.

شاركت في عدة ورش فنية لتتمكن من التمثيل بإبداع.

شاركت في مسلسل "هذا المساء" عام 2017، من بطولة إياد نصار وحنان مطاوع.

2018، شاركت في مسلسل "عزمي وأشجان".

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وفي 2019، شاركت في مسلسل "شبر مية"، والتي استطاعت فيه لفت الأنظار إليها من خلال شخصية "شهد"، مع النجم أحمد السعدنى والفنانة نجلاء بدر.

"المحاكمة"، و"سينما مصر"، أبرز المسرحيات التي شاركت بها مع المخرج خالد جلال.

تزوجت عام 2016 ولديها طفلة.

قال عنها والدها الفنان أحمد صيام، بعد مشاهدتها في عرض مسرحي، لوالدتها: "البت طلعت شاطرة".