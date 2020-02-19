منها التهاب المفاصل.. اختصاصي جراحة عظام يوضح مخاطر "فرقعة الأصابع"

تعود البعض على "فرقة" أصابع اليد أو الرقبة، وتحديدًا وقت الرهبة أو التوتر، إلا أن بعض الاختصاصيين، قد حذروا من أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى إرسال مفاصلك إلى "التقاعد المبكر".

ووفقًا لـ "سبوتنك"، فإن كونستانتين تيرنوفا، اختصاصي جراحة العظام، أوضح سبب هذه العادة السيئة وكيفية التخلص منها.

وأشار الاختصاصي، إلى أن فرقعة الأصابع، ليست مجرد صوت مزعج، وأن محبي "الفرقعة" يضرون بصحتهم.

وقال "تيرينوفا": "يحب الكثير من الناس فرقعة أصابعهم أو رقبتهم، ويعزى ذلك أساسًا إلى التوتر في عضلات اليدين أو الرقبة، ما يؤدي إلى رغبة لا تقاوم في "الفرقعة"، لكن عندما يفعل الناس ذلك باستمرار من 20 إلى 30 مرة في اليوم، فإن الأمر يشبه إلى حد كبير التهاب الأعصاب الحركي".

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وشبه اختصاصي العظام، هذه العادة بأنها كقضم الناس لأظافرهم، وأن هذه عادة سيئة بكل معنى الكلمة.

وأضاف، أن الفرقعة المتكررة تؤدي إلى عدم الاستقرار، وأن هذا يؤدي إلى التهاب المفاصل الذي يحدث في سن الخمسين إلى السبعين".

كما أوضح الطبيب أن التدليك سيساعد على التخلص من هذه العادة السيئة: "يمكن للمحترف بسهولة تخفيف التوتر العضلي، وبالتالي، الرغبة في "الفرقعة"، وإذا لم تكن المشكلة في توتر العضلات، ولكن عادة سيئة، فيجب استشارة طبيب نفسي للمساعدة في علاج التهاب الأعصاب الحركي".