الامارات | بالفيديو.. منتهى الرمحي في مأزق خلال نشرة أخبار «العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. منتهى الرمحي في مأزق خلال نشرة أخبار «العربية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي، إلى موقف محرج أثناء إذاعة إحدى النشرات الإخبارية، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين مغردي «تويتر».
وخلال نشرة الأخبار، ومن دون مقدمات أو سبب واضح، انخرطت منتهى في نوبة ضحك، ولم تستطع تمالك نفسها رغم محاولاتها، ومع قيام مخرج النشرة بمساعدتها في إطالة المشاهد المصورة، إذ كانت المذيعة تعود إلى نوبة الضحك، ما اضطرها في نهاية المطاف إلى إنهاء النشرة الإخبارية بعدما تأكد عدم قدرتها على ضبط الأمر.
وتداول روّاد على منصات التواصل مقاطع الفيديو، متسائلين عن السبب، وفيما اعتبر البعض الأمر «سقطة لا تغتفر»، وجد آخرون ما حدث شيئاً عادياً، ولا يستحق كل هذه الضجة.
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