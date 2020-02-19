مكياج العروس لا يقتصر فقط على مكياج الوجه، بل تعتمد العروس على مكياج الجسم خاصةً إن كانت تنوي ارتداء فستان مكشوف، وهنا عليها اعتماد مكياج للجسم، لكي تظهر بأفضل شكل لها، ولهذا إليك أفضل طرق مكياج الجسم للعروس لإطلالة لافتة بيوم أحلامكِ.

مكياج الجسم لمنطقة الرقبة وعظمتي الكتف

منطقة الرقبة وعظمتي الكتف هي واحدة من أكثر المناطق التي تركز عليها الصبايا لعمل المكياج؛ لأن عادة ما تكشف فساتين الزفاف عن هذه المنطقة، تحديدًا للصبايا المحجبات.

وبهذه الحالة سوف تعتمدين على كريم أساس بالدرجات نفسها التي اعتمدتها لوجهكِ، حتى تصبح المنطقة كلها بلون موحد، لكن ليس شرط أن تعتمدي على تغطية عالية كالتي اخترتها لبشرة الوجه؛ لأن منطقة الرقبة والكتف لا تعاني عادة من المشاكل والحبوب التي تعاني منها بشرة الوجه.

اعتمدي على كونتور داكن اللون لكي تبرزي عظمة الكتف، وهي من المناطق التي تبرز جمال وأنوثة الصبية، ومن علامات الجمال عمومًا، لهذا إبرازها بالكونتور سيكون هدفكِ الأول.

كذلك الهايلايتر سيمنحكِ إطلالة جذابة، خاصة إن كنتِ ستطبقين مكياج الوجه البرونزي، هنا عليك فعل الأمر نفسه مع منطقة الكتف.

مكياج الجسم لمنطقة الساقين

نوع بشرتكِ هنا سوف يحدد نوعية كريم الأساس، فبعض الصبايا يعانين من مشاكل بروز جلد الفراولة مثلًا، وبهذه الحالة سوف تستخدمين كريم أساس بتقنية عالية؛ لكي تخففي مشاكل وعيوب الجسم، وللصبايا الممتلئات سيكون اللون الداكن نسبيًا هو الحل الأنسب، وسوف تخففين قليلًا من حدة الهايلايتر، حتى لا تسلطي الضوء على عيوب الجسم.

استخدمي كذلك كريم أساس بدرجات مختلفة، لكي تغطي منطقة الركبة الداكنة، لإطلالة مميزة مع الفساتين بفتحة الساق الجريئة.

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مكياج منطقة الظهر

مكياج منطقة الظهر هو الأكثر بساطة، لكنه يحتاج بعض الوقت لا أكثر، وستعتمدين فيه على توحيد اللون للبشرة بالكامل، ويجب أن يتناغم ذلك مع لون الرقبة، ومن الممكن أن تضعي بعض اللمسات البسيطة للهايلايتر على الكتف من الوراء.

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