فساتين جلد ماكسي من اختيار النجمات

صحيح أن الفستان الجلد قطعة أساسية في الخريف و الشتاء، لكن هذا الام تحديداً شهد تطوراً ملحوظاً فيما يخص تصميم الفستان الجلد. لم يعد الفستان الجلد يقتصر على القصة المستقيمة والطول القصير أو المتوسط، بينما طوع المصممون هذه الخامة لتصبح أكثر عملية عن السابق.

لاحظنا ميل كثير من نجمات الفن وأيقونات الموضة إلى اعتماد الفستان الجلد بسايل كاجوال وطول ماكسي يحقق الراحة، منهم مؤخراً النجمة الإماراتية أحلام خلال إطلالاتها الرائعة في برنامج المواهب "ذا فويس".

أحلام تعتمد الفستان الجلد الماكسي بتصميم البليزر

كان أحدث ظهور بفستان جلد لافت للمطربة أحلام التي اختارت تصميم رائع من تشكيلة ألكسندر ماكوين، حيث تألقت في إحدى حلقات "ذا فويس" بفستان أحمر مستوحى من تصميم البليزر الرسمي، لكن بطول يصل إلى الكاحل. نسقت معه حزام أسود لتبرز نحافة خصرها اللافتة.

هذا النمط اعتمدته من قبل نجمات عالميات، مثل سيلين ديون التي اختارت تصميم من دار الأزياء الراقية "ديور"، وكان فستان من الجلد الأصفر قريب في تصميمه إلى القمصان الرسمية لكن بطول ماكسي، وأكمام تصل إلى الكوع، ونسقت معه أيضاً حزام أسود عريض زاد التصميم أناقة وأظهر القصة الدائرية لتنورة الفستان.

أيضاً النجمة العالمية جينفر لوبيز، اختارت فستان جلد ماكسي باللون البرغندي، وتميز التصميم بقصة ملفوفة حول قوامها مع تفاصيل الخصر التي تشبه الحزام، وتنورة دائرية.

Advertisements

أفكار لتنسيق الفستان الجلد الماكسي

من ناحية أخرى، ظهر الفستان الجلد الماكسي من خلال نجمات موضة الشارع حول العالم، وتنوعت طرق تنسيقه بما يناسب جميع الأذواق والثقافات، بما في ذلك المحجبات.

كان التصميم الأبرز هو الفستان الجلد المستوحى من تصميم القميص، حيث تميز بأكمام طويلة وأزرار أمامية ممتدة حتى النهاية، مع حزام من نفس التصميم أو تنسيقه مع حزام خارجي بلون مناسب.

شاهدنا أيضاً الفساتين الجلد المستوحى من تصميم بنطال الكارغو أي مزود بجيوب جانبية كبيرة الحجم، واعتمدته المدونة والإعلامية الكويتية نهى نبيل باللون الجملي.

سواء تفضلين التصاميم الكاجوال أو تلك المزودة ببعض التفاصيل الناعمة فهناك خيارات عديدة للفستان الجلد الماكسي هذا الموسم.

قد يهمك أيضا:

قطعة جديدة ومميزة من الملابس ستغنيكِ عن الفستان في شتاء 2020

البادي مع الفستان خطأ يهدد أناقة المحجبات وإليكِ مجموعة من البدائل التي تغنيكِ عنه