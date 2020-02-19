نقشة الفهد تجتاح صيحات خريف وشتاء 2021-2020

من خلال إطلالاتكِ هذا الموسم، ستقولين للجميع "انظروا إليّ!" تدعوكِ الصيحات أن لا تكوني معتدلة في خياراتكِ، بل أن تعتمدي حلّة الجرأة إن كان من خلال الألوان، النقشات، والقطع البارزة Piece Statement...

أبرز تلك النقشات الرائجة هذا الموسم هي طبعة الفهد التي تحمل نفحة الطبيعة البريّة وبالتالي تضفي أسلوب قويّ على الإطلالة. إذا كنتِ مواكبة لآخر صيحات الموضة، فبالتأكيد لاحظتِ اعتماد المصممين لنقشة الفهد خلال عروض خريف 2020إشارة إلى أن هذه الصيحة كانت بارزة أيضاً في خريف 2019وتعود هذا الموسم لتزيّن الملابس، الأكسسوارات والأحذية، بلونها الكلاسيكيّ (مزيج البيج والأسود).

للمعاطف الطويلة، حصّة الأسد من هذه الطبعة. تصميم كلاسيكي وعصري في آن واحد، يعكس أسلوب كل سيدة تحب الأناقة. اعتمدي هذه القطعة لإضافة لمسة مغايرة على ملابسكِ وتبعدي عن إطلالتكِ الملل والروتين.

إذا كنتِ من السيّدات صاحبات الستايل الكلاسيكي، هذه الصيحة هي الأمثل لكِ هذا الخريف. اعتمدي المعطف المطبّع بنقشة الفهد فوق فستان أسود قصير. استوحي من لوك Bottega Veneta وTod’s.

أما إذا كنتِ من صاحبات الستايل العصري، فاختاري المعطف الفرو الطويل أو على شكل كاب. لإطلالة كاجوال نسّقيه مع شورت وبلوزة قطنية، وانتعلي حذاء رياضيّ، مثل لوك Alexander Wang. لإطلالة كاجوال شيك اعتمديه مع سروال من القماش وقميص وانتعلي الحذاء بالكعب العالي مثل لوك Celine.

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أما إذا كنت من صاحبات الستايل الجريء، فلا تترددي في تنسيق هذه النقشة مع طبعة بريّة أخرى مثل طبعة جلد الثعبان، استوحي من لوك Paco Rabanne، أو مع نقشات أخرى مثل نقشة الورود أو نقشة الخطوط العمودية، استوحي من لوك Marc Jacobs، ومثل نقشة نقاط البولكا... لكن حذاري من الوقوع في خطأ الإطلالة غير المرتّبة.

يمكنكِ إعتماد المعاطف ذات نقشة الفهد في إطلالتكِ النهارية والمسائية. صيحة تناسبكِ مهما اختلف ذوقكِ وأسلوبكِ. إليكِ صور عروض خريف وشتاء 2021-2020.

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