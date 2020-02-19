أبرز الألوان الرائجة لخريف وشتاء 2021-2020

بناءً على ما قدّمه لنا مصممو الأزياء لخريف وشتاء 2021-2020، أكثر الألوان التي لفتتنا هي المنعشة. نؤكد لكِ بأن مهما كان ذوقكِ فستجدين لوناً تحبينه حتماً. من هنا إليكِ الألوان الرائجة لخريف وشتاء 2021-2020 لتختاري منها ما يناسبكِ.

اللون الزهري بجميع تدرّجاته

انعشي خزانتكِ هذا الخريف باللون الزهري الذي يضفي على إطلالتكِ الأنوثة. رأيناه بعدة تدرّجات، الجريئة منها والكلاسيكية. إذا كنتِ تحبين المغامرة وتريدين أن تكون إطلالتكِ عصرية، إختاري اللون الزهري الصارخ أو الفوشيا. أما إذا كنت من اللواتي يفضلن بأن تبقى إطلالتهن كلاسيكية، فاختاري التدرّجات الأكثر برودة. في كلا الحالتين، جميعها جميلة وملفتة.

اللون الذهبي

هذا اللون المضيء هو عنصر أساسي لهذا الموسم، يمنح إطلالتكِ الرفاهية والفخامة. يمكنكِ إعتماده بإطلالاتكِ المسائية والنهارية. من العلامات التي اعتمدته Altuzarra وCeline وBurberry.

اللون الأصفر

بعدما كان الأصفر رائجاً خلال موسم الربيع السابق، ها هو الآن يبرز على معظم منصات العروض لهذا الخريف على شكل نيون بتدرّجات مختلفة، مثل النيون الباستيل والنيون المشعّ. سواء إرتديته على شكل سترة، فستان، أم سروال فإطلالتك ستكون مميزة. النيون هو اختيار جريء للوك عصري شبابي.

الألوان الصارخة

إذا كنتِ شجاعة وتحبين المغامرة، فاختاري الألوان الصارخة لكسر رتابة الشتاء. أكان باللون الأحمر، الأزرق، أم الأخضر فإطلالتكِ ستصبح مفعمة بالحيوية والجرأة. استوحي من لوك Balenciaga وOff-White وMax Mara.

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اللون الأخضر بجميع تدرّجاته

هيمن اللون الأخضر على منصات العروض لهذا الخريف وكأنه تكريم لكوكب الأرض. فهو يشعركِ بالإنتعاش بكلّ تدرّجاته، الهادئة، الصارخة والجريئة، تماماً مثل الأخضر الزيتوني، الأخضر الغامق بلون الغابات والأخضر الصارخ المشعّ. استوحي كيفية تنسيق هذا اللون في إطلالاتكِ من Bevza وSally LaPointe وBrandon Maxwell

اللون البنفسجي بجميع تدرّجاته

من البنفسجي الباستيل إلى البنفسجي الغامق وما بينهما من تدرّجات هذا الللون، برز البنفسجي في القبعات، الفساتين، السترات والمعاطف خلال هذا الموسم. لإطلالة أنثوية إختاري ظل اللافندر أو الظل الفاتح مثل اللوك الذي قدّمه كلّ من Dries van Noten وRodarte. لإطلالة أنيقة إختاري اللون الغامق مثل اللوك الذي قدّمه Michael Kors. كوني السبّاقة في اعتماد البنفسجيّ العصريّ.

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