أبرز الأقمشة الرائجة لخريف وشتاء 2021-2020

مع بداية موسم جديد، أنتِ حتماً تبحثين عن أجدد الصيحات المواكبة للموضة كي تتحلّي بلوك عصري. هذا الموسم تعددت الصيحات واختلفت وبخاصة تلك المتعلّقة بالأقمشة. سنقدّم لكِ أبرز صيحات الأقمشة لخريف وشتاء 2021-2020.

الريش

طغى الريش على منصات العروض لهذا الموسم أيضاً بعدما كان مسيطر بشكل كبير في المواسم الثلاثة الماضية. قدّمه المصممون بأشكال وألوان متعددة وبطرق مبتكرة في الأزياء كما في الأكسسوارات. يمنحكِ الريش الأنوثة وإطلالة فريدة من نوعها.

الأقمشة المعدنيّة

بعدما كانت هذه الأقمشة رائجة منذ الخريف الماضي لكنها برزت أيضاً بشكل كبيرعلى منصّات عروض الأزياء لهذا الموسم. طغت بألوان كلاسيكية: الفضي والذهبي، لتتناسب مع إطلالاتكِ المسائية. بالإضافة إلى ألوان قوية مثل اللون الزهري، اللون البنفسجي واللون الأزرق لتتناسب أكثر مع إطلالتكِ النهارية.

أسلوب الترقيع

أسلوب Patchwork شكّل أهمّ صيحات هذا الموسم. هو عبارة عن جمع أقمشة متعددة بنقشات مختلفة في قطعة واحدة. تمّ تطبيقه بحرفيّة عالية من خلال الزخرفة الجميلة والفنيّة.

الحرير

قماش الساتان هو واحد من أهمّ الصيحات البارزة لخريف 2021ذكّرنا بحقبة الثمانينيّات ولكن رأيناه أكثر على الـSlip dress. هو الأمثل للوكاتكِ المسائية، لكن يمكنكِ اعتماده أيضاً وفق الأسلوب الكاجوال، أي مع سترة دنيم أو حذاء رياضيّ، مثلاً.

الأقمشة المبطّنة

الأقمشة المبطّنة ليست موضة جديدة، كان استخدامها خجول خلال خريف الماضي ، لكنها أثبتت وجودها هذا الموسم من خلال دخولها على التنانير، الفساتين والسراويل لتشكّل أبرز صيحات هذا الموسم.

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الأقمشة المبطنة هي تقنية لخياطة قطعتين أو ثلاث قطع من القماش معاً لصنع قطعة دافئة تشبه غطاء السرير.

أقمشة تشبه البطانيات

الأقمشة الشبيهة بالبطانيات الصوفية الناعمة رائجة جداً. اعتمدها المصممون بطريقة عصرية مثل تنورة وسترة بنقشة المربعات الصغيرة كما رأيناها لدى Dior، والمربعات الكبيرة الكلاسيكية مثل لدى Ferragamo وبنقشات مطبّعة متعددة مثل لدى Etro.

الجلد

اختار العديد من المصممين الجلد في تصميماتهم واعتمدوه بطرق مبتكرة. في معظم الأوقات تمّ استخدام نوع الجلد الناعم والليّن في الأزياء. طغى هذا القماش على التنانير، البزّات، السراويل والسترات بأشكالها المختلفة. تمتّعي بإطلالة مشاكسة، قويّة وجذابة من خلال ارتداءك للجلد

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