3 طرق لاعتماد صيحة الحذاء النيون هذا الموسم

إذا كنتِ من السيدات المواكبات للصيحات الجديدة، فبالتأكيد لاحظتِ صيحة ألوان النيون التي لا تزال مستمرّة في تصاميم مجموعات ربيع 2020بعد أن برزت أيضاً في الموسمين السابقين. أتت هذه الصيحة بروحها الثمانينية فنكّهت اللوكات وأعطتها روحاً شبابية وعصرية. سيطرت هذه الصيحة على الإطلالة بكاملها، لكن برز الحذاء النيون في إطلالات الكثير من النجمات، بألوان وتنسيقات مختلفة. فصحيح أنّ ألوان النيون ملفتة للنظر وتدلّ على شخصيتكِ الجريئة، إلّا أنّ اعتمادها يتطلّب ذكاء في التنسيق، فهي تضعكِ أمام احتمالين؛ إمّا تجعل إطلالتكِ جريئة وشبابية أو توقعكِ في فخّ الابتذال. لذا رصدنا لك 3 طرق لاعتماد صيحة حذاء النيون من دون أن تقعي في فخ الابتذال.

الطريقة الأولى لاعتماد حذاء النيون:

نسقي حذاء النيون مع إطلالة موحدة بلون النيون من رأسك حتى أخمص قدميك.

نسقيه بطريقة عصرية بإطلالة موحدة باللون الأصفر، كما فعلت Rihanna حيث اعتمدت فستان قصير ذات أكمام منتفخة ومنسدلة عن الكتف مع حذاء نيون ستيليتو. كملي إطلالتك بأكسسوارات بنفس اللون، ريهانا نسقت مع إطلالتها حقيبة صفراء ونظارات شمسية ضخمة باللون الأصفر أيضاً.

استوحي من لوك Priyanka Chopra، لإطلالة موحدة بلون النيون البرتقالي، للوك كلاسيكي وفي نفس الوقت عصري. بريانكا شوبرا اختارت فستان يصل الى تحت الركبة، يتميز بالأكتاف على شكل كاب، حيث نسقته مع حذاء ستيليتو بنفس اللون.

الطريقة الثانية لاعتماد حذاء النيون:

اعتمديه بأسلوب كاجوال مع سروال الجينز، بتنسيقات مختلفة.

نسقيه على طريقة Hailey Bieber، مع سروال جينز ممزق عن الركب ومبالغ بحجمه. كملي الإطلالة ببليزر بلون حياديّ لتكسر من حدة لون الحذاء.

نسقيه على طريقة Victoria Beckham، للوك عصري ومريح. كل ما عليك فعله هو اعتماد الستيليتو النيون مع سروال جينز واسع بعض الشيء، وقميص أبيض بسيط.

الطريقة الثالثة لاعتماد حذاء النيون:

نسقيه مع لوك باللون الأبيض أو الأسود لتكسري من حدية لون الحذاء.

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اعتمديه على طريقة Bella Hadid مع فستان دنيم أبيض قصير. نسقي معه نظارات شمسة بنفس لون الحذاء لتخلقي توازناً في إطلالتك.

نسقيه على طريقة ناتالي فنج مع Biker Short وبليزر مبالغ بحجمها باللون الأسود مزينة بالخطوط العمودية. أعطي بعض الحياة الى إطلالتك بإضافة حذاء نيون وحقيبة سوداء مزينة بوشاح.

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