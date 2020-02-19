إليكِ أناقة لافتة للنجمات العربيّات في حفلات شباط من بينهن أصالة نصري

كان حضور النجمات العربيّات لافتاً خلال الحفلات التي شاركن بها مؤخراً. وقد تنوّعت إطلالاتهن بين الأزياء الفاخرة والإطلالات "السبور-شيك"، فمن استحقّت لقب الأكثر أناقةً من بينهن؟ أحيت النجمة اللبنانيّة، يارا، حفلين غنائيين خلال الأسبوع الماضي. وقد تألّقت خلالهما بثوبين فاخرين من La Bourgeoisie نسّقتهما مع مجوهرات ماسيّة من Azargems.

ارتدت يارا، في الحفل الذي أحيته في تركيا، ثوباً عاري الكتفين باللون الكحلي تزيّن بالتطريز والباييت الكحلي والذهبي. أما في حفلها بكازينو لبنان فارتدت ثوباً أحمر طويل انسدل من كمّيه كاب يصل إلى حدود الأرض. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة تزيّنت بحبيبات الياقوت الأحمر.

- تألقت النجمة هيفا وهبي في حفل أحيته بالقاهرة. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً من المخمل الأحمر التفّ حول جسمها وانسدل منه ذيل طويل. حمل هذا الثوب توقيع المصمم ميخائيل شمعون وقد نسّقته مع حذاء ستيليتو أبيض ومجوهرات ماسيّة.

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- اعتمدت النجمة السوريّة أصالة نصري إطلالة برّاقة وملوّنة في حفلها على مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي. وهي ارتدت للمناسبة ثوباً من تصميم Nicolas Jebran تميّز بالشكّ الكثيف وتزيّن بحزام أسود عريض عند الخصر.

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- تألّقت النجمة سيرين عبد النور في حفل أقيم في مدينة عمّان الأردنيّة بثوب أحمر تزيّن بالشراريب في القسم السفليّ منه. وقد اختارته من La Bourgeoisie ونسّقته مع صندل باللون الأسود وأقراط ماسيّة مبتكرة من مجوهرات Yeprem.

- أحيت إليسا حفلاً في غلوبال فيلاج دبي، وقد ظهرت خلاله بثوب من الباييت الأخضر النيوني من Alex Perry كانت قد ظهرت به قبلها النجمة جينيفر لوبيز خلال العام 2019.

- أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً جماهيرياً كبيراً على مسرح استاد القاهرة الدولي. وقد ظهرت في هذه المناسبة بإطلالة شبابيّة برّاقة تألّفت من سروال جلديّ باللون الأسود تميّز بخصره المرتفع وترافق مع "توب" باللون الفضي البرّاق وحذاء جلديّ عالي الساق.

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