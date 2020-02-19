احذر تناول 6 مأكولات ومشروبات فور الاستيقاظ.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أنواع معينة من الأطعمة ذات قيم غذائية كبيرة، لكن عند تناولها على معدة فارغة قد تضر بالصحة.

إليك هذه الأطعمة التي يجب تجنب تناولها على "الريق"، وفق ما ذكر موقع "onlymyhealth" المعني بالصحة:

- الأطعمة الحارة:

تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل، منها تلف التجويف الداخلي للمعدة والحموضة، واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل تقلصات المعدة وعسر الهضم.

- الحمضيات:

تناول الأطعمة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والليمون لها فوائد عديدة، ولكن على معدة فارغة يؤدي إلى الإصابة بالحموضة وقرحة المعدة؛ نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات التي تسبب تهيجًا للمعدة عند تناولها على الريق.

- الطماطم:

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على الرغم من كونها مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، إلا أنها من أكثر الأطعمة الضارة عند أكلها فور الاستيقاظ على معدة فارغة، لاحتوائها على حمض التانيك الذي يؤدي إلى الإصابة بحموضة وتقرحات المعدة.

- المشروبات الغازية:

لاحتوائها على الأحماض الغازية والسكر والمحليات الصناعية لذلك عند تناولها على معدة فارغة تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، منها الغثيان وقرحة المعدة وغازات البطن وتقلصات المعدة.

- الموز:

بالرغم من الفوائد الصحية العديدة للموز ولكنه من الأطعمة التي يجب تجنبها على الريق، لأنه يؤدي إلى زيادة كمية الماغنسيوم في الجسم واختلال توازن الماغنسيوم والبوتاسيوم في الدم.

- الشاي والقهوة:

يؤديان إلى الإصابة بالحموضة وحرقة المعدة وصعوبة عملية الهضم للأطعمة.