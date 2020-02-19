لا تتخيله.. مصروف شهري ضخم من رونالدو لخطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
يواصل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخطيبته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز جذب اهتمام الصحف العالمية، حيث كشفت صحية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، عن "المصروف الشهري" الذي يمنحه اللاعب، لتتمكن خطيبته من عيش حياة الترف التي عودها عليها.
ويمنح رونالدو، جورجينا رودريغيز مبلغًا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.
ويحصل رونالدو على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو سنويا، مما يفسر نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه مع أسرته.
ويقتصر عمل رودريغيز إلى حد كبير على تربية الأنباء، إذ تجمعها مع رونالدو طفلة واحدة هي ألانا مارتينا البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحسناء الإيطالية تحصل أيضا على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في تطبيق إنستغرام، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.
وتحصل رودريغيز على نحو 8 آلاف يورو مقابل الصورة الواحدة التي تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معين.
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