كندة علوش وعمرو يوسف مع العائلة في باريس: ولاد خالي صاروا أطول مني

خلال زيارتهما لباريس، شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات عائلية جمعتها بزوجها وأفراد عائلتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت كندة علوش، عددا من الصور مع زوجها عمرو يوسف، وخالها وأولاده، وكتبت في تعليقها على الصور، "في باريس مع العائلة، ‏ولاد خالي الصغار اللي صاروا أطول مني".‏ Advertisements وظهر الفنان عمرو يوسف، في خلفية معظم الصور وهو يلتقطها، فيما لم يظهر نجلهما الصغير. وخلال دقائق قليلة، تفاعل مع منشور كندة علوش، عدد كبير من الجمهور والمتابعين، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ربنا يخلي"، و"قمر شبهك بالظبط"، و"انتي أحلى ممثلة سورية، ترفع لكي القبعات لأنك جميلة، بدون عمليات تجميل، وخسرتك الدراما السورية وربحتك الدراما المصرية، جمالك ما أجملك الله يحميكي".

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