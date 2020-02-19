"ضحك وحضن".. زوجة العسيلي تنشر صورا لابنها من زوجها الأول: ولد جميل

عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، شاركت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، زوجة الفنان محمود العسيلي، بـ4 مقاطع فيديو تضم مجموعة صور تجمعها بنجلها من زيجتها الأولى.

زوجة العسيلي عن ابنها: ولد جميل

وظهرت "أمنية" ببالطو أسود فضفاض، خلال جلوسها بجوار نجلها الذي ظهر بأزياء كاجوال شتوية، أثناء مشاهدتهما التلفاز، وتضمنت الصور مشاهد أسرية خاصة بينهما، حيث احتضانهما لبعضهما، وضحكهما معاً، معلقة باللغة الإنجليزية: "مع الولد الجميل".

يشار إلى أنه أقيم حفل زفاف الفنان محمود العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎، بحضور العديد من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم: المغني الشاب تميم يونس.

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أعلنت أمنية عبدالمنعم، عن ارتباطها بـ"العسيلي" في يوليو الماضي، وأقيمت الخطوبة، في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء.