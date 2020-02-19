الامارات | طليقة ملك ماليزيا السابق: مفاجأة صادمة اكتشفتها بعد يومين من الزفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة ملك ماليزيا السابق: مفاجأة صادمة اكتشفتها بعد يومين من الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عارضة الأزياء الروسية وملكة الجمال أوكسانا فويفودينا، التي تزوجت من ملك ماليزيا السابق سلطان محمد الخامس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانة الملك لها بعد يومين فقط من الزواج.

وقالت فويفودينا، في حديث تلفزيوني مع القناة الأولى الروسية في موسكو، إن «أولى صدمات زواجها كانت بعد يومين فقط من الزفاف، حين ردّت على مكالمة وردت إلى هاتف زوجها الذي كان في المرحاض حينها»، بحسب ما ذكر موقع «ديلي ميل».

وأضافت: «المكالمة كانت لمتصل اسمه (بوب) فظننت أنه أحد أصدقائه الأميركيين وأراد تهنئتنا على العرس، وما أن ردت حتى صُدمت بصوت امرأة تصرخ قائلة: (أنا زوجته)، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها».

وتابعت: «هذه المرأة تشيكية تُدعى ديانا بيترا، وعندما خرج زوجي من الحمام وسألته عما يحدث، أخذ الهاتف وذهب إلى غرفة أخرى، وعاد بعد فترة وقال إنها زوجته السابقة التي لم تعرف بزواجه مني».

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وأوضحت أوكسانا أن الملك أكد لها أنها اتصلت لأمور تتعلق بمسائل مادية وممتلكات لم تحل بعد، لافتة إلى أن «المرأة نفسها اتصلت بوالدها لتقول له إنها ما زالت متزوجة بالملك».

وانفصل الزوجان محمد الخامس (50 عاماً) وملكة الجمال الروسية السابقة (27 عاماً) في يوليو الماضي بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما وثمانية أشهر من زواجهما، وذلك بعد حفل زواجهما الأسطوري،

وتخلي الملك عن عرشه في سبيل حبها. ومنذ ذلك الحين يخوض الزوجان السابقان معركة حول التسوية المالية، بالإضافة إلى حضانة ابنهما (ليون) البالغ من العمر تسعة أشهر، والذي ينكر الملك الاعتراف به.

وتعرفت أوكسانا فويفودينا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، على الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو، واعتنقت الإسلام في أبريل 2018، أي قبل الزواج بالملك الماليزي المتنحي، واسمه بالكامل تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا، بعد ذلك، تركت ملكة جمال موسكو السابقة عملها في مجال عروض الأزياء، وغيَّرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.