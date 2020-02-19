لليوم الثاني.. "قومى المرأة" يواصل حملة "طرق الأبواب"

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت فعاليات حملة "طرق الأبواب"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، تحت شعار"التوعية البيئية وتدوير المخلفات"، بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة البيئة.

وصرحت ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة، أن الحملة وصلت إلى منطقة إمبابة وشمال العياط، واستهدفت 10 آلاف سيدة من أهالي هذه المناطق، وركزت على أهمية حماية البيئة من التلوث من خلال التوعية بخطورة استخدام المبيدات الحشرية داخل المنازل، ووضعها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وأيضاً الحفاظ على المياه من خلال التوعية بسبل ترشيد الاستهلاك أثناء التعامل اليومي، كما تم التوعية بأهمية تشجير البيئة المحيطة بأقل الوسائل الممكنة.

وفي سياق متصل، وعلى هامش الحملة بمدينة الواحات، شارك الدكتور رفعت موسى عبيد، مدير مدرية الصحة بالواحات، في ندوة بوحدة قرية القصر بالواحات، بحضور أعضاء وعضوات الفرع والرائدة الريفية منال سعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية "مستقبلنا.. حلمنا"، حيث تم توقيع الكشف على الرجال والأطفال بنين وبنات بالمجان.

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كما انتقلت فعاليات الحملة إلى رئاسة مدينة الواحات، حيث عقدت ندوة أخرى مستهدفة موظفات وعاملات رئاسة المدينة للتوعية برسائل الحملة، وتم عرض الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه، ومركز تنمية مهارات المرأة.

وأكدت مقررة الفرع، أن أبرز المشاكل التي تواجه السيدات بالمدينة، هي نقص عدد الطبيبات في تخصص أمراض النساء، واحتياجهن للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة وأهمية تكرار مثل هذه الندوات لما لها من أهمية.

وفي ختام الحملة، تم عقد اجتماع مع رئيس مكتب تسوية النزاعات، حيث تم الاتفاق على الاجتماع بعدد من الجمعيات الأهلية لمناقشة بعض الحلول للمشكلات الأسرية.