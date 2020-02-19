مبيض أسنان ويعالج بثور الوجه.. فوائد عصير الليمون في العناية بالجسم 

العناية بجمال الجسد عن طريق اتباع وصفات طبيعية، من الأمور التي تشغل بال العديد من الفتيات الراغبات في الحصول على إطلالة مثالية بأقل الأسعار، وبوسيلة خالية من المركبات الكميائية، التي يمكن أن تضر بالبشرة، ما جعل عصير الليمون من الاختيارات المناسبة لهن.

يتميز الليمون بفوائده العديدة للجسم والشعر والبشرة، أو حتى للاستخدام المنزلي، ويمكن وضعه في الأنظمة الغذائية أيضا لاستخداماته المتعددة.

وفيما يلي استخدامات مختلفة لعصير الليمون، للعناية بالبشرة والجسم، وفقا لما ذكره موقع "Women's Health":

مبيض لمناطق الداكنة بالجسم

إن كنتِ تعانين من اسمرار مناطق الكوع والركبة، فكل ما عليكِ هو استخدام نصف ليمونة في تدليك هذه المناطق، وستلاحظين الفرق سريعا.

يقلل دهون الوجه

يساعد الليمون في تقليل نسبة دهون الوجه، وإزالة لمعان البشرة.

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مبيض للأسنان

يساعد خلط مسحوق الصودا مع عصير الليمون، في تبييض الأسنان، وضعي المزيج على أسنانك، ثم استخدمي الفرشاة في توزيعه وشطفه، للحصول على أسنان ناصعة دون الحاجة لزيارة الطبيب.

يعالج البثور السوداء

يستخدم الليمون في علاج البثور السوداء، لاحتوائه على مضادات للبكتيريا، والتي تساعد في علاج حبوب الوجه، وذلك عن طريق تدليك الوجه بشريحة من الليمون، وستلاحظين اختفاء الحبوب مع مرور الوقت.

مقشر للشفاه

يمكن استعمال قطرات من عصير الليمون على الشفاه، لتقشيرها، من خلال تركها حتى الصباح، ثم إزالة الخلايا الميتة والجلد الجاف.