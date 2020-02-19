فيديو.. أمريكية حركت مقعدها في الطائرة.. فكان الرد العقاب والتهديد

السفر أحيانا رحلة مرهقة، ويضاعف من تعبها إذا صادفنا شخصا ينغص علينا الرحلة ويجعلها قطعة من العذاب، وهو للأسف أمر يحدث كثيرا.

لم تكن تعلم سيدة أمريكية أن حركة عفوية منها ستتسبب في حدوث أزمة كبيرة لها وللمسافرين معها على نفس الطائرة.

وتعرضت الراكبة، ويندي ويليامز، من ولاية فيرجينيا، إلى موقف غريب ومبالغ فيه من مسافر على متن الطائرة، قابله تجاهلا غير مفهوم من قبل شركة الطيران.

وبحسب تقرير لشبكة "سي أن أن"، فإن "ويليامز"، اعترفت أنها شعرت بالخوف من الموت بسبب تصرفات الراكب الذي كان يجلس خلفها.

ونشرت الراكبة الأمريكية، التي يبدو أنها في الخمسينيات من عمرها، مقطع فيديو يظهر الراكب يتكئ على مقعدها ويقوم بهزه مرارا بقبضته، شارحة بقولها "إن الأسوأ في الأمر" لم يظهر في الفيديو.

ووقعت الحادثة أواخر يناير الماضي خلال رحلة جوية داخلية في الولايات المتحدة.

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وقبل أن يبدأ التصوير، كان الراكب الجالس خلف "ويليامز" يضرب مقعدها، وأنها حاولت لفت اهتمام مضيفات الطائرة بشأن تصرف الراكب، إلا أنهن لم يعرنها أي اهتمام.

وقد ظنت الراكبة الأمريكية، أن تصوير ما يفعله ربما يكون الحل الوحيد الذي يدفعه إلى إيقاف تصرفاته.

وبدأت القصة عندما أمالت الراكبة الأمريكية، ويندي ويليامز، ظهر مقعدها قليلا للخلف لتريح جسدها، وهو أمر متاح ومسموح به خلال معظم وقت الرحلة، لكن الراكب الجالس خلفها طلب منها تعديل وضع المقعد من أجل أن يتمكن من تناول الطعام بسهولة.

وبعدما أتم وجبته، أعادت "ويليامز" المقعد إلى وضعه السابق، فاستشاط الراكب غضبا وبدأ في هز مقعدها باستمرار، وإزعاجها.

وأشارت "ويليامز"، إلى أنها حاولت لفت اهتمام مضيفات الطائرة بشأن تصرف الراكب، إلا أنهن لم يعرن اهتماما، بل قامت إحداهن بمنح الراكب شرابا مجانيا وأعطت "ويليامز" إخطارا بأن سلوكها "ربما ينتهك القانون الفيدرالي، فيما علقت الراكبة الأمريكية، قائلة "لقد كان الأمر صادما".

ولم ينته الأمر عند هبوط الطائرة، إذ سبب ما جرى لـ "ويندي"، آلاما شديدة، مما اضطرها إلى التغيب عن العمل أيام عدة وزيارة الطبيب، وقالت "أصبت بصداع فظيع لمدة أسبوع".