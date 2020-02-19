منها زيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية.. أعراض سرطان المبيض

سرطان المبيض هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في المبايض، تفيد تقارير جمعية السرطان الأمريكية، أن امرأة من بين كل 78 من المرجح أن تصاب بسرطان المبيض، لذا نقدم خلال التقرير التالي، أهم أعراض سرطان المبيض، كما ذكرها موقع "health line" أعراض سرطان المبيض توجد بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بسرطان المبيض منها عدم انتظام الدورة الشهرية. زيادة الوزن غير المبررة. آلام البطن والانتفاخ. Advertisements الألم عند الجماع. الإمساك. الإجراءات الوقائية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. اختيار الأطعمة الصحية، وغير المصنّعة، والحرص على تناول مأكولات غنية بفيتامين "أ" و"د". تناول حبوب منع الحمل يقلّل خطر الإصابة بنسبة 50 بالمائة. عدم استخدام منتجات كيميائية مثل بودرة التلك، ومنتجات التجميل المصنوعة من مواد غير طبيعية.

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