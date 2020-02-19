طريقة عمل مورد الخدود "التنت" واستخدماته

كثير من الفتايات يبحثن عن مظهر نضر وطبيعي وخالي قدر الإمكان من الكيماويات، وفي نفس الوقت يكون للمنتج تأثير إيجابي عليهم خاصة لو الاستخدام للبشرة.

ويعتبر "التنت" أو مورد الخدود من الأساسيات في المكياج اليومي، ومع ارتفاع أسعاره وأيضا وجود أنواع غير معلومة المصدر "هُن" يقدم لك طريقة مضمونة لتحضيره في المنزل.

المكونات مورد الخدود

علبة كريم مرطب

50 جم زيت ترطيب للأطفال

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بودرة دم الغزال

طريقة تحضير مورد الخدود

وضع كمية قليلة من بودرة دم الغزال على عبوة الكريم بالكامل، مع تلقيبها حتى يصل للون المطلوب مع الحرص ألا يتم زيادة اللون إلا لو الاستخدام لكعب القدم.

إضافة 5 قطرات من زيت الأطفال لكي يجعل الملمس ناعم وسهل التوزيع بالبلاشر

طريقة استخدام مورد الخدود

وضع نقطة فقط على كل خد وتوزيعها بالبلاشر، مع الأنف والزقن ويمكن استخدام "التنت" على الكوع والركبة وكعب القدم لإعطائه نعومة ومظهر جذاب.