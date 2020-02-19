حساسة ولا تندمج.. في ذكرى ميلاد "آمال ماهر" ماذا قال الفلك عن برجها؟

تحتفل اليوم الفنانة آمال ماهر بعيد ميلادها الـ35 والذي يتزامن 19 فبراير والتي تعد واحدة من مشاهير برج الحوت.

ويتمتع أصحاب برج الحوت بالعديد من الصفات، وتقدمها "هُن" وفقًا لموقع الأبراج العالمي "horoscope".

وتتمتع أنثى الحوت بشخصية ذكية وخلاقة وبديهية للغاية، كما يمكن أن تشعر الحوت بالأشياء بعمق، ولها ردود فعل قوية بشكل لا يصدق.

يعرف كذلك عن الحوت أنه يشعر بدواخل الأشياء، ويمكن أن يحكم في كثير من الأحيان على ما إذا كان الشخص أو الموقف جيدًا أو سيئًا، وهذا لا يعني أن الحوت يتجاهل الجزء المنطقي من الدماغ كونه يتمتع بذكاء عميق.

دائما ما تتمتع صاحبات برج الحوت باحترام عميق وذلك لقوة عقلها البشري.

تعتبر أنثي الحوت حساسة ولا تندمج مع الآخرين بسهولة بل إن المقربين منها يتم عدهم على أصابع اليد.

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قد يحتاجون إلى قضاء الكثير من الوقت منفرداً لإعادة الأمور لنصابها ولكن نادراً ما تكون الحوت وحيدة عندما تكون بمفردها فهي تقضي الوقت في القراءة واستكشاف أو إنشاء الفن أو الموسيقى وفهم مشاعرهم من خلال الفن.

قد يبدو الحوت هادئًا ولكنه قوي بشكل كبير ولديه شعور قوي بالصواب والخطأ كما أن البوصلة الأخلاقية، إلى جانب الأمعاء، ترشدهم جيدًا.

لا يعمل الحوت بنفس الطريقة التي يعمل بها الآخرون، وقد يكونون قادرين على إنجاز الأمور بسرعة مذهلة.

تعتبر الحوت مستمعه جيده لمن حولها وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بطلب المساعدة وخاصة العاطفية.

تظل الحقيقة أنه لا يمكن لأحد قراءة عقل أنثى الحوت، كما أنهم لا يسمحون لأحد الاقتراب منهم وتحديدًا في مسألة الحب ولذلك يجب أن تتعلم هذه الأنثى أن تترك قلبها والسماح للأشخاص بحبها والسماح بارتكاب الأخطاء.

وحقق فيديو كليب "ماتسبنيش" لآمال ماهر، الذي طرحته الخميس الماضي بمناسبة عيد الحب، المليون مشاهدة الأولى له على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج المخرج العالمي نيهات أوداباسي، وتم تصويرها بفرنسا.