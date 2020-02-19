لا تستخدمها باردة.. كيفية استعمال قطرات الأذن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية بعدم استعمال قطرات الأذن وهي في حالة باردة، نظرا لأن القطرات البادرة يمكن أن تتسبب في حدوث دوار أو آلام في الأذن، ولذلك فإنه يجب حمل القارورة في اليد لفترة من الوقت أو وضعها في جيب الجاكت قبل استعمالها.

ولكي تصل قطرات الأذن إلى داخل القناة السمعية، فإنه يجب وضع الرأس على الجانب وسحب شحمة الأذن لأعلى، ولكن في حالة الأطفال الصغار يجب مراعاة أن يتم سحب شحمة الأذن للخلف ولأسفل، حتى يتم معادلة الانحناء الطبيعي لقناة السمعية.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يتعين على المرء الانتظار لبعض دقائق بعد وضع قطرات الأذن، ولكن ليس من المستحسن سد الأذن بقطعة من القطن، لأنه يجب تهوية الأذن جيدا، حتى لا تتكاثر البكتريا والجراثيم في الجو الدافئ والرطب، كما يقتصر استعمال قطرات الأذن على الحالة التي تكون فيها طبلة الأذن سليمة، ما لم يصف الطبيب غير ذلك.