5 طرق للتخلص من آثار الحبوب في الوجه

علاج حب الشباب يتطلب قدراً كبيراً من العناية والجهد والصبر، وآثار الحبوب كذلك تستغرق وقتًا أطول لتختفي، ولكن بعض العلاجات والماسكات المنزلية، يمكن أن تساعد على التخلص من آثار حب الشباب.

ويستعرض التقرير التالي 5 ماسكات تخلصك من آثار حب الشباب بحسب "كوزموبوليتان".

الألوة فيرا (الصبار)

الألوة فيرا، هو ملك العناية بالبشرة الطبيعية، له خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في علاج آثار حب الشباب بشكل طبيعي.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الصبار على إصلاح البشرة التالفة، بينما يساعد فيتامين C وفيتامين E والزنك الموجود في الجل في تخفيف آثار حب الشباب وإزالتها.

كل ما تحتاجه هو جل مستخلص من نبات الصبار وبعض عصير الليمون.

الطريقة

1. يخلط جل الألوة فيرا مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

2. يوضع الخليط بالتساوي على آثار حب الشباب ويترك لمدة 10 دقائق.

3. يشطف بالماء الفاتر مع ترطيب البشرة بشكل صحيح.

يكرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

حليب اللوز وبياض البيض

يحتوي بياض البيض على خصائص تساعد في السيطرة على الزيت في البشرة كما تساعد في الشفاء وتقليل آثار حب الشباب. حليب اللوز، من ناحية أخرى، يوفر تغذية لبشرتك عن طريق ترطيبها بلطف.

ستحتاجين ملعقتين صغيرتين من حليب اللوز الطبيعي بنسبة 100%، مع بياض بيضة وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

1. تمزج جميع المكونات جيدًا وتوضع بشكل صحيح على وجهك، مع ترك المنطقة حول العينين.

2. يغسل بالماء الفاتر بعد 15 دقيقة.

يستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

خل التفاح والعسل

يحتوي خل التفاح على أحماض ألفا هيدروكسيل التي تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتضييق مسام الجلد، كما أنه يعالج آثار حب الشباب عن طريق تخفيفها واستعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك.

ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من خل التفاح وتخلط مع 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، و5 ملاعق كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من العسل.

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الطريقة

1. يخلط الخل والشاي الأخضر في وعاء جيدًا. يضاف السكر إلى الوعاء ويخلط جيدًا.

2. يوضع العسل في النهاية مع تحريك المزيج حتى يصبح عجين سميك.

3. يوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

4. يشطف الوجه بشكل صحيح مع الماء الفاتر.

تكرر مرة أو مرتين في الأسبوع.

قشر البرتقال

قشر البرتقال يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد في إصلاح البشرة التالفة. يعمل الريتينول الموجود في قشر البرتقال كمقشر طبيعي ويجدد خلايا الجلد مما يساعد في علاج آثار حب الشباب.

كل ما تحتاجه هو ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال المجفف وملعقة صغيرة من الحليب.

الطريقة

1. تمزج المكونات لتشكيل عجينة سميكة.

2. يوضع القليل على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق.

3. يشطف بالماء البارد.

اتبع هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج.

القرفة والعسل

القرفة لها خصائص مضادة للبكتيريا وتساعد في تجديد خلايا الجلد. بينما يقوم العسل بإصلاح الجلد التالف ويوفر الرطوبة.

استخدم ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ويمزج مع ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

1. يوضع الماسك على بشرة رطبة ويترك لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

2. يشطف بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج، يستخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.