"من غير مكياج وبالحجاب".. كيف ظهرت الفنانات في العمرة

بعباءات فضفاضة، بين الأبيض والأسود أو المنقوشة، مع حجاب طويل، وملامح طبيعية تخلوا من المكياج تمامًا، يفاجأ الجمهور بالعديد من الفنانات بين الحين والآخر، بصورهن خلال تأديتهن مراسم العُمرة. الأمر الذي يتفاعل معه العديد من المتابعون، خاصة بسبب اعتيادهم على مشاهدة نجماتهن المفضلات بالمكياج والملابس الرسمية، أو بفساتين السهرات والمهرجانات.

ومؤخرًا فاجأت الفنانة نرمين الفقي متابعيها، بصورها بعدة لقطات خلال تأديتها مراسم العُمرة، من أمام الكعبة المشرفة.

وظهرت الفنانة بعدة إطلالات مختلفة، بين العباءة والحجاب الأبيض، والأسود، وأخرى ملونة بنقوشات بسيطة، كما تخلت تمامًا عن المكياج.

كما ظهرت خلال توجهها للبلاد، أيضًا بالحجاب دون أن تنزعه رغم انتهاءها من مراسم العُمرة مما زاد التفاعل معها، وباتت صورها وإطلالاتها تتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي، أبرز الفنانات خلال العُمرة.

ريم البارودي

شاركت الفنانة متابعيها، في منتصف يناير الماضي، بصورها من أمام الكعبة، وظهرت الفنانة بعباءة سوداء فضفاضة، وحجاب طويل دون مكياج، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، ودعوا لها بأن تكون العمرة مقبولة.

نشوى مصطفى

في بداية العام الحالي، شاركت الفنانة نشوى مصطفى، متابعيها بصورة جديدة لها، خلال تأديتها مناسك العُمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مصطفى" بعباءة سوداء فضفاضة، وحجاب بنفس اللون.

دينا الراقصة

كانت الراقصة دينا، شاركت من قبل بصور خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا بنقاب أبيض، وعباءة فضفاضة واسعة، متخلية عن المكياج، وعلقت على الصورة قائلةً: "صباح الخير.. اللهم عمرة".

وحصلت الوطن على صورة لـ"دينا" خلال زيارتها للمدينة المنورة بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة، حيث ظهرت مرتدية عباءة سوداء فضفاضة ووشاح أخضر، وحجاب ممزوج بلوني الأبيض والأسود.

سمية الخشاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة سمية الخشاب، خلال 2019، وهي تؤدي مناسك العمرة، وظهرت سمية الخشاب بالحجاب والعباءة وظهرت خلفها الكعبة الشريفة.

ياسمين عبد العزيز

في 2019، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ظهرت ياسمين محجبة، ومرتدية عباءة سوداء، وطرحة من اللون الأزرق، وفي يدها سجادة صلاة وسبحة أثناء وجودها في الحرم بمكة، وكتبت على الصورة، "أحلى يوم جمعة دة ولا إية".

غادة عبد الرازق

غادة عادل

روجيينا

بصحبة بناتها، شاركت الفنانة روجينا متابعيها، في وقت سابق، بصورة عائلية من الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت روجينا وبنتيها بعباءات فضفاضة بيضاء وحجاب يحمل اللون نفسه، بصحبة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، المرتدي لملابس الإحرام، معلقة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

فيفي عبده

رانيا فريد شوقي

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها من قبل، بصور لها من الأراضي المقدسة، خلال أداء مناسك العمرة، ونشرت حينها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدة صور لها أمام الكعبة المشرفة.

وظهرت رانيا خلال الصور بملابس الإحرام، حيث ارتدت عباءة وحجاب باللون الأبيض.

إلهام شاهين

في 2018، نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيه مرتدية عباءة سوداء وإيشارب، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

ونشرت الفنانة عدة صور لها، مشيرة إلى أنها تهب ثواب العمرة إلى والدتها المتوفاة، معبرة بذلك عن وفائها لمحبة والدتها.

شيرين عبد الوهاب

تداول نشطاء موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ عامين، مواد مصورة، تجمع المطربة شيرين عبدالوهاب وشقيها حسام محمد وزوجها الفنان حسام حبيب.

وظهرت شيرين بعباءة سوداء وحجاب يحمل نفس اللون أمام الحرم، فيما ارتدى "محمد" و"حبيب" ملابس الإحرام البيضاء.