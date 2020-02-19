دائما ما تبحث الأمهات عن طرق لجذب أطفالهن لتناول الطعام ولعل الطعام الملون هو الحل الأنسب، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير أرز ملون مع الدجاج للشيف غادة التلي. مقادير أرز ملون مع الدجاج دجاجة مسلوقة 3 كوب أرز 1 كوب بنجر مسلوق 1 كوب سبانخ مسلوق 1 ملعقة صغيرة كركم 1 مكعب مرقة بصلة 1 ملعقة كبيرة زبدة 1 ملعقة صغيرة بابريكا 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب ملح وفلفل Advertisements للوجه مكسرات حسب الرغبة للتقديم أوراق بقدونس طريقة تحضير أرز ملون مع الدجاج يشوح الدجاج في الزبدة مع البابريكا مع جوزة الطيب والبصل يطهى كل كوب من الأرز في وعاء على حدة يطهى كوب من الأرز مع إضافة بنجر للحصول على اللون الأحمر ويطهى كوب آخر مع السبانخ للحصول على اللون الأخضر ويطهى الكوب الثالث بالكركم للحصول على اللون الأحمر في الحلة يوضع الدجاج ثم يوضع 3 ألوان الأرز في طبقات فوق بعضها البعض ثم يقلب في طبق التقديم ويزين بالمكسرات والبقدونس

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