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دائما ما تبحث الأمهات عن طرق لجذب أطفالهن لتناول الطعام ولعل الطعام الملون هو الحل الأنسب، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير أرز ملون مع الدجاج للشيف غادة التلي.
مقادير أرز ملون مع الدجاج
دجاجة مسلوقة
3 كوب أرز
1 كوب بنجر مسلوق
1 كوب سبانخ مسلوق
1 ملعقة صغيرة كركم
1 مكعب مرقة
بصلة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملح وفلفل
للوجه
مكسرات حسب الرغبة
للتقديم
أوراق بقدونس
طريقة تحضير أرز ملون مع الدجاج
يشوح الدجاج في الزبدة مع البابريكا مع جوزة الطيب والبصل
يطهى كل كوب من الأرز في وعاء على حدة
يطهى كوب من الأرز مع إضافة بنجر للحصول على اللون الأحمر
ويطهى كوب آخر مع السبانخ للحصول على اللون الأخضر
ويطهى الكوب الثالث بالكركم للحصول على اللون الأحمر
في الحلة يوضع الدجاج ثم يوضع 3 ألوان الأرز في طبقات فوق بعضها البعض
ثم يقلب في طبق التقديم
ويزين بالمكسرات والبقدونس
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