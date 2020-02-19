طريقة عمل بسكويت الأوريو في البيت

الأوريو بسكويت محبب للغاية بالنسبة للأطفال، ويتناولونه في كيك، وميلك شيك، وآيس كريم، وبسكويت في الأساس، اصنعي لأطفالك بسكويت أوريو في البيت بطريقة سهلة. المقادير كوب و1/4 دقيق. رشة ملح. ملعقة صغيرة فانيليا. بيضة. 1/2 كوب سكر بودرة. 1/2 كوب زبدة. 1/2 كوب كاكاو خام. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. Advertisements مقادير الكريمة 1/2 كوب زبدة. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب و1/2 سكر بودرة. طريقة التحضير يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو. يخفق السكر مع الزبد ثم يضاف البيض والفانيليا. يضاف خليط الدقيق ويقلب حتى الحصول على عجين. يشكل البسكويت دوائر متوسطة. يخبز البسكويت في الفرن على درجة حرارة 200. يخلط الزبد بالمضرب الكهربائي مع السكر والفانيليا حتى الحصول على قوام الكريمة. توضع الكريمة على قطعة من البسكويت عندما يبرد، وتغطى بقطعة أخرى، ويقدم.

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