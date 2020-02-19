بـ"مليون يورو".. اكسسوارات ارتدتها صديقة رونالدو في أحدث ظهور لها

بعد الضجة التي أحدثتها جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإهدائه أحدث سيارة دفع رباعي في عيد ميلاده، عادت من جديد، للفت الأنظار إليها.
ونشرت صديقة كريستيانو، صورة جديدة لها، وهي ترتدي مجوهرات باهظة الثمن.
وقدرت تقارير القيمة الإجمالية للإكسسوارات، التي وضعتها على يدها اليسرى، بنحو مليون يورو.
وارتدت جورجينا، خاتما من الياقوت الأزرق، مرصع بالألماس، تصل قيمته إلى نحو 800 ألف يورو.
ووفقًا لوكالة "سبوتنك"، ظهرت جورجينا أيضا، بساعة من الذهب الأبيض، ماركة "Patek Philippe"، يبلغ سعرها 40 ألف يورو، بجانب أساور تقدر تكلفتها الإجمالية، بأكثر من 30 ألف يورو.
يذكر أن رونالدو، ارتبط بجورجينا، عقب عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، بعد أن تعرف عليها في مدريد عام 2016، وكانت وقتها تعمل بائعة في متجر "جوتشي".
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