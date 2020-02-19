رئيس جامعة بني سويف يطلق حملة "عشانها" من أجل المرأة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إطلاق حملة "عشانها"، التي تنفذها كلية الطب، وتهدف إلى التوعية بالعنف ضد المرأة، وختان الإناث والعنف الجنسي والإدمان، والانتحار وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والقوانين الخاصة للمرأة، تشمل التوعية بالأسباب والأضرار، وطرق العلاج والوقاية من هذه السلبيات.
وأوضح "حسن"، أن الحملة ينفذها أعضاء هيئة التدريس بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب، بمشاركة طلاب الكلية، التي تهدف إلى التثقيف والوعي بكل كليات الجامعة المختلفة، ثم تبدأ الحملة داخل المدارس والنوادي ومراكز الشباب، والتجمعات بمحافظة بني سويف، انطلاقا من دور الجامعة، في خدمة المجتمع السويفي، واستهداف جميع فئات المجتمع.
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