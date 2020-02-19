تعاني من قلة الكربوهيدرات؟.. نصائح هامة تساعدك على الالتزام بالكيتو دايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

التقليل من نسبة الكربوهيدرات، من الصعوبات التي تواجه بعض الأشخاص عند اتباع حمية الكيتو دايت، فيفشلون في المواظبة على هذا النظام الغذائي، الذي يستدعي استبدال الكربوهيدرات بالأطعمة الغنية بالبروتين

والدهون الصحية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، نصائح تساعدك على الالتزام بنظام الكيتو دايت، وفقًا لموقع "Health".

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