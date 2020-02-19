الامارات | 21 إماراتية يكملن «التبادل الحرفي» ويبدأن مشوار الإبداع

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إماراتية يكملن «التبادل الحرفي» ويبدأن مشوار الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالدفعة الأولى من برنامج التبادل الحرفي الذي انطلق في أبريل 2018، ضمن برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، بهدف تبادل مهارات وتقنيات الحرف العالمية مع المجتمعات الحِرفية من مختلف دول العالم.

وشارك في المرحلة الأولى من البرنامج 21 متدربة إماراتية، على مدار 15 شهراً، تعرفن فيها إلى فنون التطريز الباكستاني من 16 حِرفيّة باكستانية تدرّبن على يد مصمم الأزياء العالمي رزوان بيه، وفي المقابل تعرّفت الحرفيات الباكستانيّات إلى فنون نسج التلي والسفيفة الإماراتية.

وفي يناير 2019، وبسبب التطوّر الملحوظ الذي أظهرته المشاركات خلال وقت قياسي، أطلق مجلس إرثي دورة متقدمة في التطريز، تعلم خلالها المشاركات تقنيات جديدة ومختلفة للتطريز على الملابس الجاهزة. وأكدت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم، خلال حفل التخرج الذي نظم في فندق فيرمونت، الفجيرة، أن «اجتياز متطلبات التخرج من الدفعة الأولى للبرنامج خطوة مهمة، تسهم في إثراء مهارات وخبرات المشاركات، وتفتح المجال للاستفادة من التجارب التي تتمتّع بها الحرفيات الباكستانيات». وأضافت: «الخريجات اليوم جزء من مسيرة هادفة إلى تعزيز شراكة المرأة في صنع التنمية والاستدامة والتقدم، ولو قيّمنا مكانة المرأة الإماراتية في هذه المسيرة ودورها في صنع النجاح، لوجدناها في المقدمة، رائدة وملهمة لغيرها من النساء ومن الأجيال أيضاً».

وأوضحت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن الدعم الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية لمجلس إرثي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، له بالغ الأثر في مسيرة تمكين النساء في مختلف المجالات، معتبرة التخرج ليس نهاية المشوار، بل بداية العمل والإبداع والشراكة.

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ويهدف مجلس إرثي للحرف المعاصرة إلى تفعيل دور المرأة والارتقاء بها، وتعزيز فرص مشاركتها في مختلف القطاعات الحرفية والفنية من خلال المبادرات وبرامج التطوير الاجتماعي والتدريب المهني، من خلال تمكين ودعم النساء الحرفيات لتطوير أعمالهن وتسويقها، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهن.

من شكة الإبرة إلى التناغم

وصفت الخريجة هاجر البلوشي، ممثلة خريجات الدفعة، برنامج التبادل الحرفي بأنه فرصة رائعة لكل فتاة أو امرأة تبحث عن التميز، وإبراز إبداعها وإمكاناتها، مؤكدة أن «البرنامج أتاح أمام المشاركات فرصة التعرّف إلى كلّ ما هو جديد في عالم الأزياء والتصميم، بدءاً من شكة الإبرة، وصولاً إلى تناغم الألوان، وكأننا نرسم أروع اللوحات الفنية، وقد تعلمنا من خلال البرنامج، إلى جانب التطريز، مهارات التصميم، والرسم، والصبر، والتركيز، والدقة، والعمل بروح الفريق الواحد».

ريم بن كرم:

• «الخريجات اليوم جزء من مسيرة هادفة إلى تعزيز شراكة المرأة في صنع التنمية».