الامارات | يارا وناصيف زيتون يغنيان في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن يارا وناصيف زيتون يغنيان في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنانان، ناصيف زيتون ويارا، أمسية غنائية على مسرح المجاز في الشارقة، بعد غد، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها المسرح، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الشارقة.

وسيأخذ ناصيف زيتون حضور الحفل في رحلةٍ إلى حقبة ذهبية من الغناء الجبلي الأصيل، إذ سيؤدي مجموعة من الأغنيات التي قدمها لجمهوره، منها «مش عم تزبط معي»، و«يا صمت»، و«يا طير الغروب»، و«كرمال الله» وغيرها.

وفي القسم الثاني من الأمسية سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة يارا، التي اشتهرت بأغنيات لاقت استحساناً، ومنها «صدفة»، و«حب كبير»، و«انت مني»، و«يا عايش بعيوني»، وغيرها.

يذكر أن مسرح المجاز استضاف مجموعة من النجوم العالميين والعرب على مدار العامين الماضيين، من بينهم ياني، وخوليو إغليسياس، ومحمد عبده، ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية، حسين الجسمي، وبلقيس، وراغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وآخرون.