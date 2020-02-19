الامارات | «تحدي الأمية» ينطلق 24 فبراير الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الأمية» ينطلق 24 فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقش أجندة جلسات «ملتقى تحدي الأمية»، الذي تنظمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دورته الأولى، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسَّسة، وذلك يومي 24 و25 من فبراير الجاري، في دبي. وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أنَّ الملتقى يواكب في نقاشاته رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص في مجال التعليم وتأهيل الأفراد، حيث تمَّ إعداد أجندة جلسات الملتقى بعناية فائقة، لتغطي في محاورها كل جوانب معضلة الأمية بالمنطقة العربية، وتستعرض أفضل الحلول والتجارب العالمية للقضاء على هذه الآفة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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